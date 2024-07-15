Курс валют на 16 липня — банки підвищили ціни на долар

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс долара на українському готівковому ринку зростає. Натомість Національний банк України (НБУ) на 16 липня 2024 року встановив офіційний курс на нижчому рівні.

Про це інформує пресцентр Нацбанку та моніторингові портали.

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Так, НБУ встановив офіційні курси іноземних валют на такому рівні:

долар — 40,01 грн (-0,03);

євро — 44,72 грн (+0,04);

злотий — 10,51 грн (+0,01).

Курс валют у банках

За інформацією видання Kurs, на готівковому ринку американська валюта надалі дорожчає. Коштує у середньому у купівлі 40,82 грн (+0,09), у продажу — 41,31 грн (+0,06). Євро у купівлі коштує — 44,36 грн (+0,15), у продажу — 45,05 грн (+0,11).

ПриватБанк долар купує за 40,73 грн (+0,13), продає — 41,33 грн (+0,13). У Райффайзен Банку купують за 40,90 грн (+0,15), продають — за 41,24 грн (+0,12). В Ощадбанку коштує під час купівлі 40,80 грн, під час продажу — 41,30 грн.

Свіжий курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Як повідомляє портал Minfin, в обмінниках долар у купівлі коштує 41,25 грн (+0,25), у продажу — 41,45 грн (+0,30). Євро коштує у купівлі 45,00 грн (+0,50), у продажу — 45,25 грн (+0,40).

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Нагадаємо, експерти стверджують, що оскільки українці починали рік в районі 37 грн, а середній за прогнозом МВФ — 41 грн, то на кінець року — це 41 плюс 3-4 грн. Іншими словами, в кінець року країна вийде на позначку 44-45 грн за дол.

Ми також повідомляли, що у червні 2024 року середній курс продажу готівкового долара в Україні зріс на 1,7% або на близько 60 копійок. У минулому місяці курс долара становив в середньому 40,85 гривні.