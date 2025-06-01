Украинские банки проверяют переводы — что об этом известно

Банковская карта в банкомате. Фото: УНИАН

В Украине в первый день лета начал действовать усиленный финансовый мониторинг. Украинцам, которые будут переводить деньги с карты на карту, нужно особенно внимательно заполнять поле "Назначение платежа", иначе счет могут заблокировать.

Адвокат Богдан Янкив рассказал, по каким причинам банки или Налоговая служба заинтересуются финансовыми операциями граждан.

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По словам Богдана Янкива очень рискованно указывать в назначении платежа о криптовалюте, оплате товаров или услуг без ФЛП. Также проблемы могут возникнуть, если КВЭДы, не будут соответствовать видам деятельности.

Упоминания о криптовалюте банки особенно интересуют, поскольку цифровые деньги в Украине до сих пор не легализовали. Поэтому финучреждения могут посчитать, что вы используете средства сомнительного происхождения для своей финансовой операции.

Оплата товаров или услуг без оформленного ФЛП также является сигналом о возможной незаконной предпринимательской деятельности. Банк может приостановить операцию, а налоговая — заинтересоваться получателем.

Также граждане рискуют потерять статус единого налогоплательщика, если в назначении платежа укажут деятельность, которая будет отличаться от КВЭДов ФЛП.

Еще украинцам следует избегать таких формулировок:

"возврат долга " — если эти переводы являются регулярными или суммы большие — для финмониторинга они будут подозрительными;

" — если эти переводы являются регулярными или суммы большие — для финмониторинга они будут подозрительными; "задаток", "аванс", "предоплата " — трактуются юридически по-разному, что влияет в итоге на обязательства сторон;

" — трактуются юридически по-разному, что влияет в итоге на обязательства сторон; "компенсация расходов " — если это оплата коммунальных услуг в арендованной недвижимости — это, вероятно, доход физлица, а не ФЛП, поэтому будет облагаться налогом в 18%;

" — если это оплата коммунальных услуг в арендованной недвижимости — это, вероятно, доход физлица, а не ФЛП, поэтому будет облагаться налогом в 18%; "подарок " — налог не уплачивается только при переводе от близкого родственника и в пределах 2 тыс. гривен;

" — налог не уплачивается только при переводе от близкого родственника и в пределах 2 тыс. гривен; "донат", "благотворительная помощь " — не подлежит налогообложению, если получатель является волонтером, военным или это благотворительная организация.

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