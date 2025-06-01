Українські банки перевіряють перекази — що про це відомо

Банківська картка у банкоматі. Фото: УНІАН

В Україні у перший день літа почав діяти посилений фінансовий моніторинг. Українцям, які переказуватимуть гроші з картки на картку, потрібно особливо уважно заповнювати поле "Призначення платежу", інакше рахунок можуть заблокувати.

Адвокат Богдан Янків розповів, з яких причин банки або Податкова служба зацікавляться фінансовими операціями громадян.

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За словами Богдана Янківа дуже ризиковано вказувати у призначенні платежу про криптовалюту, оплату товарів чи послуг без ФОП. Також проблеми можуть виникнути, якщо КВЕДИ, не відповідатимуть видам діяльності.

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Згадки про криптовалюту банки особливо цікавлять, оскільки цифрові гроші в Україні досі не легалізували. Тому фінустанови можуть вважати, що ви використовуєте кошти сумнівного походження для своєї фінансової операції.

Оплата товарів або послуг без оформленого ФОП також є сигналом про можливу незаконну підприємницьку діяльність. Банк може призупинити операцію, а податкова — зацікавитись отримувачем.

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Також громадяни ризикують втратити статус єдиного платника податку, якщо у призначенні платежу вкажуть діяльність, яка відрізнятиметься від КВЕДів ФОПа.

Ще українцям варто уникати таких формулювань:

"повернення боргу" — якщо ці перекази є регулярними або суми великі — для фінмоніторингу вони будуть підозрілими;

— якщо ці перекази є регулярними або суми великі — для фінмоніторингу вони будуть підозрілими; "завдаток", "аванс", "передоплата" — трактуються юридично по-різному, що впливає у підсумку на зобов′язання сторін;

— трактуються юридично по-різному, що впливає у підсумку на зобов′язання сторін; "компенсація витрат" — якщо це оплата комунальних послуг в орендованій нерухомості — це, ймовірно, дохід фізособи, а не ФОПа, тому обкладатиметься податком у 18%;

— якщо це оплата комунальних послуг в орендованій нерухомості — це, ймовірно, дохід фізособи, а не ФОПа, тому обкладатиметься податком у 18%; "подарунок" — податок не сплачується тільки при переказі від близького родича і в межах 2 тис. гривень;

— податок не сплачується тільки при переказі від близького родича і в межах 2 тис. гривень; "донат", "благодійна допомога" — не підлягає оподаткуванню, якщо отримувач є волонтером, військовим або це благодійна організація.

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