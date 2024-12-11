Выплаты для переселенцев – кто и где может получить помощь от Каритас

Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты
В ряде громад Полтавской области внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить финансовую помощь на аренду жилья. Средства предоставит БФ "Каритас Полтава".
Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.
Кто имеет право на финансовую помощь
Как отмечается, помощь переселенцам оказывают в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Деньги могут получить граждане, которые недавно (менее 30 дней назад) переехали в такие громады:
- Полтавская;
- Миргородская;
- Коломакская;
- Кременчугская;
- Кобеляцкая.
Следует подпадать под одну из приведенных категорий уязвимости:
- лица с инвалидностью;
- лица с тяжелыми болезнями;
- одинокие лица старшего возраста (60+), домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
- неполная семья (есть только отец или мать), опекуны несовершеннолетних детей;
- многодетные семьи (от троих несовершеннолетних детей);
- беременные женщины, мать с детьми до трех лет.
Как получить средства от "Каритас"
Зарегистрироваться на получение финпомощи в громадах на аренду жилья можно сроком на шесть месяцев.
Для регистрации нужно предоставить документы:
- паспорт (оригинал);
- идентификационный код;
- справку ВПЛ, изданную в 2024 году (со времени ее выдачи должно пройти не более 30 дней);
- международный номер банковского счета (IBAN);
- документы, где подтверждаются критерий уязвимости;
- справки ОК-5 или ОК-7.
"Для получения помощи также необходимо, чтобы домохозяйство не получало аналогичную денежную помощь от других организаций, а средний месячный доход на одного человека составлял не более 6318 гривен", — говорится в сообщении.
Уточнить информацию можно по телефону: (050) 346-46-93.
Напомним, жители Черкасской области могут подать заявки на денежную помощь УВКБ ООН. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. гривен.
Ранее мы писали, что новая программа поддержки украинцев в 1 тыс. грн. расширяет возможности ее использования. Денежные средства можно потратить на приобретение медикаментов лекарств, произведенных в Украине.
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