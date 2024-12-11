Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты arrow

Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты

11 декабря 2024 13:06
Ксения Симонова - Редактор
Выплаты для переселенцев – кто и где может получить помощь от Каритас
Женщина с ребенком. Фото: УНИАН
Ксения Симонова - Редактор

В ряде громад Полтавской области внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить финансовую помощь на аренду жилья. Средства предоставит БФ "Каритас Полтава".

Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

Читайте также:

Кто имеет право на финансовую помощь

Как отмечается, помощь переселенцам оказывают в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Деньги могут получить граждане, которые недавно (менее 30 дней назад) переехали в такие громады:

  • Полтавская;
  • Миргородская;
  • Коломакская;
  • Кременчугская;
  • Кобеляцкая.

Следует подпадать под одну из приведенных категорий уязвимости:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с тяжелыми болезнями;
  • одинокие лица старшего возраста (60+), домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;
  • неполная семья (есть только отец или мать), опекуны несовершеннолетних детей;
  • многодетные семьи (от троих несовершеннолетних детей);
  • беременные женщины, мать с детьми до трех лет.

Как получить средства от "Каритас"

Зарегистрироваться на получение финпомощи в громадах на аренду жилья можно сроком на шесть месяцев.

Для регистрации нужно предоставить документы:

  • паспорт (оригинал);
  • идентификационный код;
  • справку ВПЛ, изданную в 2024 году (со времени ее выдачи должно пройти не более 30 дней);
  • международный номер банковского счета (IBAN);
  • документы, где подтверждаются критерий уязвимости;
  • справки ОК-5 или ОК-7.

"Для получения помощи также необходимо, чтобы домохозяйство не получало аналогичную денежную помощь от других организаций, а средний месячный доход на одного человека составлял не более 6318 гривен", — говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно по телефону: (050) 346-46-93.

Напомним, жители Черкасской области могут подать заявки на денежную помощь УВКБ ООН. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что новая программа поддержки украинцев в 1 тыс. грн. расширяет возможности ее использования. Денежные средства можно потратить на приобретение медикаментов лекарств, произведенных в Украине.

выплаты финансовая помощь материальная помощь денежная помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

13:20 Будут сильные морозы – синоптик Диденко предупредила о погоде

13:10 Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области

13:06 Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты

13:01 Пушич грубо ответил журналисту после поражения Баварии

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

12:57 Бюджет Одесчины в следующем году 4,5 млрд — куда пойдут деньги

12:51 Новые карточные ограничения — экономист озвучил последствия

12:51 Зимова єПідтримка — на что лучше всего потратить 1000 грн

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

13:20 Будут сильные морозы – синоптик Диденко предупредила о погоде

13:10 Зеленский отреагировал на удар по нефтебазе в Брянской области

13:06 Финпомощь ВПЛ от "Каритас" — кто имеет право на выплаты

13:01 Пушич грубо ответил журналисту после поражения Баварии

12:57 Бюджет Одесчины в следующем году 4,5 млрд — куда пойдут деньги

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

12:51 Новые карточные ограничения — экономист озвучил последствия

12:51 Зимова єПідтримка — на что лучше всего потратить 1000 грн

12:31 В ГУР подтвердили успешную атаку на логистику россиян в Брянске

12:29 Схватилась за нож из-за ревности — любовная драма на Одесчине

12:23 Феномен "спящих" ФЛП — что делать в декабре, дабы не платить ЕСВ

11:30 Цены на пшеницу — сколько стоят зерновые в Украине

06:40 Цены снова растут — сколько стоит 1 г золота в декабре

10 декабря 2024

22:37 Средняя зарплата в Украине 530 долларов — хватает ли одесситам

06:40 Как заработать на ломе в Украине — цены за 1 кг латуни в декабре

5 декабря 2024

06:17 Сколько стоят продукты в Польше и Украине — сравнение

4 декабря 2024

06:27 Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

06:22 Альтернативы дровам — цены на брикеты и пеллеты в Украине

3 декабря 2024
Эксклюзив

19:16 Неинклюзивная Одесса — с чем сталкиваются ветераны войны

Эксклюзив

12:15 Живет без глаз — история защитника, потерявшего зрение на войне

06:07 Аренда квартир во Львове — как выросла стоимость жилья в ноябре

Text

13:23 Военный аналитик объяснил, как Запорожье готовится к обороне

Text

13:00 Трамп об окончании войны и заявление Зеленского — эфир День.LIVE

Text

12:36 Протесты в Грузии — власти усиливают репрессии против митингующих

Text

09:54 Дикий объяснил к чему готовится РФ и почему не форсирует Днепр

Text

09:24 Налоговое резидентство за границей — Гетманцев дал совет

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат - 80x80

Индекс оливье 2024 — на сколько за год подорожал новогодний салат

Text

08:25 Архитектор оценил риски обрушения моста Метро и Патона в Киеве

Text

08:00 Удар РФ по Запорожью и ограничение переводов — эфир Ранок.LIVE

Text

07:48 Гетманцев объяснил, когда отменят 5% военного сбора

Text

02:56 Гетманцев заявил, что "тысяча Зеленского" пользуется спросом

Text

00:08 Гетманцев рассказал, сколько налогов оплатил игорный бизнес

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

10:36 Надо сокращать пути уклонения — в ВСУ назвали способы

6 декабря 2024

20:00 Мобилизация мужчин 50+ — кого не будут брать в армию

4 декабря 2024

06:12 Самая полезная каша, о которой все забыли — вкусный завтрак

8 декабря 2024

19:20 Военная форма не для всех — какие штрафы грозят украинцам

9 декабря 2024

14:12 Заготовка дров — можно ли собирать сухостой на обочине дороги

29 ноября 2024

10:24 Отец Трубина прокомментировал скандал с россиянином Головиным

2 декабря 2024

17:00 Каладзе раскритиковал Кварцхелию и Мамардашвили за их позицию

8 декабря 2024

08:45 Льготы для пенсионеров — что изменится в 2025 году

3 декабря 2024

06:35 Эта информация очень личная — о чем не обязан знать ТЦК

6 декабря 2024

16:16 Фьюри внезапно отменил бой и хочет найти лучшего соперника