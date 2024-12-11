Выплаты для переселенцев – кто и где может получить помощь от Каритас

Женщина с ребенком. Фото: УНИАН

В ряде громад Полтавской области внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут получить финансовую помощь на аренду жилья. Средства предоставит БФ "Каритас Полтава".

Об этом говорится в сообщении Минреинтеграции.

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Как отмечается, помощь переселенцам оказывают в рамках проекта "Многосекторная помощь пострадавшим от войны людям в Украине". Деньги могут получить граждане, которые недавно (менее 30 дней назад) переехали в такие громады:

Полтавская;

Миргородская;

Коломакская;

Кременчугская;

Кобеляцкая.

Следует подпадать под одну из приведенных категорий уязвимости:

лица с инвалидностью;

лица с тяжелыми болезнями;

одинокие лица старшего возраста (60+), домохозяйства, состоящие из одного/двух пожилых людей, не имеющих поддержки родных;

неполная семья (есть только отец или мать), опекуны несовершеннолетних детей;

многодетные семьи (от троих несовершеннолетних детей);

беременные женщины, мать с детьми до трех лет.

Как получить средства от "Каритас"

Зарегистрироваться на получение финпомощи в громадах на аренду жилья можно сроком на шесть месяцев.

Для регистрации нужно предоставить документы:

паспорт (оригинал);

идентификационный код;

справку ВПЛ, изданную в 2024 году (со времени ее выдачи должно пройти не более 30 дней);

международный номер банковского счета (IBAN);

документы, где подтверждаются критерий уязвимости;

справки ОК-5 или ОК-7.

"Для получения помощи также необходимо, чтобы домохозяйство не получало аналогичную денежную помощь от других организаций, а средний месячный доход на одного человека составлял не более 6318 гривен", — говорится в сообщении.

Уточнить информацию можно по телефону: (050) 346-46-93.

Напомним, жители Черкасской области могут подать заявки на денежную помощь УВКБ ООН. Речь идет о сумме в 10,8 тыс. гривен.

Ранее мы писали, что новая программа поддержки украинцев в 1 тыс. грн. расширяет возможности ее использования. Денежные средства можно потратить на приобретение медикаментов лекарств, произведенных в Украине.