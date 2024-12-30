Выплаты от UNHCR — кто получит помощь с нового года

Украинские гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Во второй декаде января 2025 года украинцы смогут подать заявки на многоцелевую денежную помощь от UNHCR Ukraine. Пункты сбора данных снова заработают в ряде городов.

О том, кто сможет получить помощь, идет речь на портале БФ "Право на защиту".

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Ожидается, что прием заявок возобновится с 13 января 2025 года. В частности, зарегистрироваться можно в таких городах:

Днепр;

Запорожье;

Киев;

Кривой Рог;

Кропивницкий;

Николаев;

Одесса;

Сумы;

Харьков;

Чернигов;

Львов;

Черновцы.

Также будут работать выездные мобильные бригады в населенных пунктах в областях.

Выплаты смогут получить вынужденно перемещенные лица, а также вернувшиеся на свое постоянное место жительства (в частности, из-за границы), если доход на одного человека не больше 5,4 тыс. грн, семье еще не начисляли помощь, относится к таким категориям уязвимости:

в семье есть только один из родителей с детьми младше 18 лет/пожилые люди (более 55 лет);

семью возглавляет одинокое лицо пожилого возраста (от 55 лет), или лицо пожилого возраста с детьми до 18 лет;

семья имеет лицо с особыми потребностями: инвалидность, хронические заболевания.

"Если Вы получили помощь в размере 2220 грн/чел./месяц от другого агентства/гуманитарной организации ООН, Вам может быть отказано в выплате финансовой помощи от УВКБ ООН. Гуманитарные организации координируют усилия, чтобы семьи/отдельные лица не получали помощь несколько раз" или от разных партнеров", — говорится в сообщении.

Сумма денежной помощи составляет 3,6 тыс. грн. на человека и покрывает три месяца, то есть в целом каждый член семьи получит по 10,8 тыс. грн.

Как зарегистрироваться на финпомощь

Граждане смогут подать заявки в пунктах сбора данных. Необходимо предоставить следующие документы:

паспорт гражданина;

идентификационный код;

свидетельство о рождении ребенка (при наличии),

номер банковской карты для выплаты пособия;

любые документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости.

При подаче заявки должны присутствовать все члены семьи.

Напомним, в 2025 году внутренние переселенцы в дальнейшем будут получать выплаты на проживание. Также прибавится новый вид госпомощи — субсидии на аренду жилья.

Также мы писали, что украинцы, трудоустроенные в бюджетных учреждениях, могут получать финпомощь на оздоровление. Деньги выплачивают за отпуск.