Денежная помощь в октябре — кто и где имеет право на выплаты от ООН

Финпомощь от ООН для уязвимых категорий граждан — где можно получить
Уязвимые категории граждан, проживающих в Полтаве, имеют право на многоцелевую финансовую помощь от УВКБ ООН. Регистрация на выплаты в октябре 2024 года доступна тем, кто подпадает под ряд условий.
Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.
Кому оказывают помощь от фонда ООН в Полтаве
Как отмечается, деньги от организации смогут получить те граждане, ранее не получавшие аналогичную поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.
Финансовая помощь доступна следующим категориям населения:
- со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), переехавших за последние полгода;
- лицам, которые выезжали за пределы страны из-за войны, однако вернулись на родину;
- гражданам, которые покидали дом, переместившись в пределах страны, а ныне вернулись.
Следует соответствовать следующим критериям:
- семья неполная, где мать или отец воспитывает детей младше 18 лет, есть ли лица пожилого возраста от 55 лет;
- в семье главой является пожилой человек от 55 лет, или с несовершеннолетними детьми;
- в семье есть больные люди (тяжелая болезнь или инвалидность).
Сумма пособия на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на одного человека за три месяца).
Как и где получить финпомощь в октябре
Граждан будут регистрировать 16 октября (с 10:00 до 15:00) по адресу: г. Полтава ул. Владимира Козака, 14, по предварительной записи.
Необходимо предоставить следующие документы на каждого члена семьи:
- паспорт гражданина;
- идентификационный код;
- справку ВПЛ;
- банковскую карту;
- свидетельство о рождении детей;
- документ с удостоверением законной опеки над ребенком;
- удостоверение/медсправка, если есть инвалидность или хроническая болезнь.
Что еще стоит знать
Напомним, благотворительная организация "Каритас Донецк" в городе Днепр совместно с Diakonie Katastrophenhilfe реализуют проект поддержки украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Финансовая помощь адресована как местным жителям, пострадавшим от войны, так и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), покинувшим свои дома после 24 февраля 2022 года.
Также мы сообщали, что в Украине предприниматели со статусом внутренне перемещенных лиц могут получить до 2 600 долларов на развитие или возобновление бизнеса. Такая финансовая помощь оказывается в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях.
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