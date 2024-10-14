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Финпомощь от ООН для уязвимых категорий граждан — где можно получить

14 октября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь в октябре — кто и где имеет право на выплаты от ООН
Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

Уязвимые категории граждан, проживающих в Полтаве, имеют право на многоцелевую финансовую помощь от УВКБ ООН. Регистрация на выплаты в октябре 2024 года доступна тем, кто подпадает под ряд условий.

Об этом говорится в сообщении unhcr.org в Telegram.

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Как отмечается, деньги от организации смогут получить те граждане, ранее не получавшие аналогичную поддержку от УВКБ ООН или других благотворительных организаций.

Финансовая помощь доступна следующим категориям населения:

  • со статусом внутренне перемещенного лица (ВПЛ), переехавших за последние полгода;
  • лицам, которые выезжали за пределы страны из-за войны, однако вернулись на родину;
  • гражданам, которые покидали дом, переместившись в пределах страны, а ныне вернулись.

Следует соответствовать следующим критериям:

  • семья неполная, где мать или отец воспитывает детей младше 18 лет, есть ли лица пожилого возраста от 55 лет;
  • в семье главой является пожилой человек от 55 лет, или с несовершеннолетними детьми;
  • в семье есть больные люди (тяжелая болезнь или инвалидность).

Сумма пособия на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. грн (по 3,6 тыс. грн на одного человека за три месяца).

Как и где получить финпомощь в октябре

Граждан будут регистрировать 16 октября (с 10:00 до 15:00) по адресу: г. Полтава ул. Владимира Козака, 14, по предварительной записи.

Необходимо предоставить следующие документы на каждого члена семьи:

  • паспорт гражданина;
  • идентификационный код;
  • справку ВПЛ;
  • банковскую карту;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ с удостоверением законной опеки над ребенком;
  • удостоверение/медсправка, если есть инвалидность или хроническая болезнь.

Что еще стоит знать

Напомним, благотворительная организация "Каритас Донецк" в городе Днепр совместно с Diakonie Katastrophenhilfe реализуют проект поддержки украинцев, попавших в сложные жизненные обстоятельства. Финансовая помощь адресована как местным жителям, пострадавшим от войны, так и внутренне перемещенным лицам (ВПЛ), покинувшим свои дома после 24 февраля 2022 года.

Также мы сообщали, что в Украине предприниматели со статусом внутренне перемещенных лиц могут получить до 2 600 долларов на развитие или возобновление бизнеса. Такая финансовая помощь оказывается в Днепропетровской, Запорожской или Донецкой областях.

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