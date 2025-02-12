Выплаты от Каритас — где принимают заявки на помощь в 14 тыс. грн

Денежные купюры и кошелек. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Благотворительный фонд "Каритас Коломыя" объявил новую программу ежемесячной финансовой помощи в 14 тыс. грн. Речь идет о поддержке работодателей за трудоустройство граждан.

Об этом сообщает БФ "Каритас" в соцсети Facebook.

Читайте также:

Условия программы помощи для работодателей от "Каритас Коломыя"

В рамках проекта "Remarket", специально созданного для работодателей в Ивано-Франковской области, бизнес получит поддержку.

"Каритас Коломыя запускает новый проект: деньги для работодателей и новые возможности для тех, кто ищет работу и не может ее найти! Это ваш шанс получить поддержку и создать новые рабочие места!", — говорится в сообщении.

Работодатели, которые ищут новых сотрудников, могут присоединиться к программе "Деньги за трудоустройство" (CFJ) и получить денежные компенсации за зарплаты для новых работников. Речь идет о трудоустройстве уязвимых категорий граждан.

Согласно условиям, за каждого такого трудоустроенного гражданина будут выплачивать по 14,34 тыс. грн в месяц. Выплаты будут приходить на покрытие расходов в оплате труда в течение трех месяцев.

В благотворительном фонде считают, что это даст возможность развить свой бизнес и поддержать общество.

Все работодатели, которые хотят присоединиться к программе, должны заполнить специальную анкету по ссылке.

Помощь для соискателей работы от "Каритас"

Также благотворители в рамках нового проекта помогут жителям региона с поиском работы. Поддержку смогут получить люди, которые относятся к уязвимым категориям.

"Ищете работу? Caritas поможет вам найти стабильное место с финансовой поддержкой. Обеспечить трудоустройство для людей из уязвимых категорий именно в вашем регионе", — сообщают организаторы.

Для этого нужно зарегистрироваться по ссылке.

В случае возникновения вопросов — можно обратиться в фонд по следующим контактным номерам телефонов:

(067) 342 94 99;

(067) 153 77 58.

Ранее мы писали о возможности получить выплаты от Эстонского совета по делам беженцев. Средства предоставят наиболее уязвимым категориям граждан на базовые потребности.

Кроме того, украинцы могут подать заявки на денежные компенсации от БФ "Каритас Чернигов". Выплаты предоставляют для тех, кто использует электроотопление в домах.