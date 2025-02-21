Выплаты от Каритас — где стартовала регистрация на помощь в 43 тыс. грн в феврале

Человек достает деньги из кошелька. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В феврале 2025 года жители Днепропетровской области могут зарегистрироваться на финансовую помощь от Благотворительного фонда "Каритас Кривой Рог". Максимально семья из числа наиболее уязвимых категорий граждан сможет получить 43 тыс. грн.

Об этом сообщает паблик "Гуманитарная помощь — сообщество" в Facebook.

Читайте также:

Условия программы помощи в Днепропетровской области

По условиям программы, денежную помощь смогут получить жители Кривого Рога и Никопольской громады, которые нуждаются в поддержке из-за агрессии РФ.

"Специалисты БФ "Каритас Кривой Рог", который действует при приходском центре "Родной дом" на Приход Святого Николая Чудотворца УГКЦ в г. Кривой Рог продолжают регистрацию на денежную помощь для наиболее уязвимых домохозяйств", — говорится в сообщении.

Денежную помощь предоставят таким категориям граждан:

тем, кто проживает в городе Кривой Рог или Никопольской громаде;

тем, кто пострадал физически из-за обстрелов после 8 июля 2024 года при наличии медицинской справки о физическом повреждении;

тем, у кого повреждено жилье из-за обстрелов из вышеуказанного периода и есть акт о повреждении имущества.

Также нужно иметь хотя бы один из критериев уязвимости. А именно:

неполная семья, детей воспитывают опекуны;

беременные женщины/матери с детьми до трех лет;

граждане, которые имеют тяжелые заболевания;

лица с инвалидностью;

одинокие граждане пожилого возраста (от 60 лет);

многодетные семьи (от трех детей).

Как получить денежную помощь

По словам благотворителей, на каждого зарегистрированного можно получить 10,8 тыс. грн, однако максимум — для четырех человек из одного домохозяйства (43 тыс. грн).

Уточнить информацию можно по номеру горячей линии Caritas Ukraine: 0 800 336 734 (10:00-16:00 в будни).

"Работники более подробно расскажут об условиях участия в программах оказания благотворительной помощи и сориентируют относительно ваших дальнейших действий", — говорится в сообщении организаторов.

Реализация помощи возможна благодаря проекту Basic Needs 2023-2024 "Поддержка и обеспечение базовых потребностей особо уязвимых людей, пострадавших от войны, проживающих в зоне 0-50 км вдоль линии соприкосновения на Юге и Востоке Украины".

Напомним, украинцы могут получить средства от БФ "Право на защиту". Регистрация на выплаты в размере 10,8 тыс. грн доступна в одной из громад Сумской области.

Также мы сообщали, что в одной из областей благотворительный фонд Caritas предоставляет финпомощь в размере 14 тыс. грн в течение трех месяцев. Речь идет о реализации проекта "Remarket" в феврале 2025 года.