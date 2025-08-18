Выплаты от Германии — кто и где сможет получить грант в более чем 7 тыс. долларов

Иностранная валюта в руках. Фото: Игорь Кузнецов/Новини.LIVE

В нескольких украинских регионах заработала программа финансовой поддержки семей с детьми от проекта Международной благотворительной организации "БФ СОС Дитячі Містечка". Речь идет о предоставлении грантов на открытие собственного дела для поддержки граждан, пострадавших от войны или находящихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы благотворительного фонда.

Реклама

Читайте также:

Кто и где сможет получить грант в более чем 7 тыс. долларов

Как отмечается, в рамках проекта социально-экономического укрепления уязвимых украинских семей международная благотворительная организация предоставит на открытие или восстановление собственного бизнеса 179 тыс. гривен (в эквиваленте более 7,36 тыс. долларов).

"Хотите открыть или восстановить собственный бизнес? Пройдите обучение, получите профессиональные консультации по написанию бизнес-плана и имейте возможность получить грант на собственное дело", — говорится в сообщении.

Соответствующий проект предусматривает прохождение обязательного обучения с возможностью получения гранта на бизнес:

онлайн-обучение от ведущих экспертов;

персональные консультации, сопровождение менторов;

помощь в разработке бизнес-плана.

Приобщиться к проекту могут родители семей с детьми, которые проживают или зарегистрированы как внутренние переселенцы в таких областях:

Полтавская;

Киевская;

Львовская.

Речь идет о родителях уязвимых семей с детьми в возрасте до 18 лет (неполные семьи, семьи с лицами с инвалидностью), а также родителях из приемных семей, опекунских семей и детдомов семейного типа).

Логотип. Источник: СОС Дитячі Містечка

Как подать заявку на участие в программе

Регистрация на проект социально-экономического укрепления уязвимых украинских семей в рамках деятельности Международной благотворительной организации Благотворительный фонд "СОС Дитячі Містечка" будет доступна до 31 августа. Старта проект — 15 сентября 2025 года.

Для этого необходимо заполнить специальную онлайн-анкету.

"Участие в проекте является бесплатным, но отбор участников будет происходить на конкурсной основе. После заполнения формы с Вами свяжутся представители СОС Дитячі Містечка и предоставят подробную информацию об особенностях программы и процессов проекта. Когда вы отправляете эту форму, она не будет собирать сведения, например имя и адрес электронной почты, если не предоставить ее самостоятельно", — пояснили организаторы.

Проект реализуют при финансовой поддержке Федерального Министерства экономического сотрудничества и развития Германии (BMZ).

Ранее мы писали о старте программы по предоставлению финпомощи от ОО "Авалист". Речь идет о выплате средств для уязвимых граждан в почти 11 тыс. грн.

Также мы рассказывали, что ОО "Save the Children" принимает заявки от уязвимых категорий на финпомощь в 600 долларов в Харьковской области. Выплаты предоставят для тех, кто имеет приусадебные земельные участки.