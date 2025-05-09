Выплаты от Германии — кто и где получит 7 тыс. евро

Финпомощь в 7 тыс. евро — кто получит выплаты весной
Международная организация по миграции (IOM Ukraine) принимает заявки на финансовую помощь в ряде районов Киевской области. В рамках программы украинцы могут получить по разным направлениям до 7 тыс. грн и до 20 тыс. евро.
Об этом информирует пресс-служба организаторов в соцсети Facebook.
Подробнее о финансовой помощи от IOM Ukraine
Как отмечается, программа Международной организации по миграции, которая реализуется при поддержке Германии, направлена на помощь предпринимателям Киевщины.
В рамках проекта предусмотрено предоставление грантов микро- и малому бизнесу в трех громадах:
- Белоцерковской;
- Тетиевской;
- Гостомельской.
Организаторы рассчитывают обеспечить в рамках программы:
- поддержку украинского бизнеса путем восстановления рабочих мест;
- развитие местного производства;
- обеспечение населения всем критически необходимым.
Принять участие в программе могут предприниматели, бизнес которых:
- имеет регистрацию в Украине;
- продолжительность регистрации не превышает одного года;
- бизнес — собственность граждан Украины;
- готовы создавать новые рабочие места в громадах.
Размер финпомощи и как зарегистрироваться
Грантовое финансирование по программе Международной организации по миграции зависит от вида бизнеса:
- микропредприятия — до 7 тыс. евро;
- малые предприятия — до 20 тыс. евро.
Предприниматели для участия в программе должны внести данные в специальную онлайн-форму на портале Международной организации по миграции. Заявки будут принимать до 11 мая 2025 года.
Ранее мы рассказывали, что жители одной из областей могут получить финпомощь от УВКБ ООН. Сумму в 10,8 тыс. грн выплачивают тем, кто эвакуировался из опасных районов.
Также мы сообщали, что в мае некоторые граждане смогут получить выплаты от организации "People in need". Программа помощи рассчитана на уязвимые категории людей.
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