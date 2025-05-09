Выплаты от Германии — кто и где получит 7 тыс. евро

Человек держит евровалюту в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Международная организация по миграции (IOM Ukraine) принимает заявки на финансовую помощь в ряде районов Киевской области. В рамках программы украинцы могут получить по разным направлениям до 7 тыс. грн и до 20 тыс. евро.

Об этом информирует пресс-служба организаторов в соцсети Facebook.

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Как отмечается, программа Международной организации по миграции, которая реализуется при поддержке Германии, направлена на помощь предпринимателям Киевщины.

В рамках проекта предусмотрено предоставление грантов микро- и малому бизнесу в трех громадах:

Белоцерковской;

Тетиевской;

Гостомельской.

Организаторы рассчитывают обеспечить в рамках программы:

поддержку украинского бизнеса путем восстановления рабочих мест;

развитие местного производства;

обеспечение населения всем критически необходимым.

Принять участие в программе могут предприниматели, бизнес которых:

имеет регистрацию в Украине;

продолжительность регистрации не превышает одного года;

бизнес — собственность граждан Украины;

готовы создавать новые рабочие места в громадах.

Размер финпомощи и как зарегистрироваться

Грантовое финансирование по программе Международной организации по миграции зависит от вида бизнеса:

микропредприятия — до 7 тыс. евро;

малые предприятия — до 20 тыс. евро.

Предприниматели для участия в программе должны внести данные в специальную онлайн-форму на портале Международной организации по миграции. Заявки будут принимать до 11 мая 2025 года.

Ранее мы рассказывали, что жители одной из областей могут получить финпомощь от УВКБ ООН. Сумму в 10,8 тыс. грн выплачивают тем, кто эвакуировался из опасных районов.

Также мы сообщали, что в мае некоторые граждане смогут получить выплаты от организации "People in need". Программа помощи рассчитана на уязвимые категории людей.