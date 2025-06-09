Выплаты от UNHCR — кто из ВПЛ имеет право на выплаты в июне

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

На этой неделе в Сумской области будут работать мобильные группы для регистрации на программу денежной помощи от UNHCR Ukraine, что является представительством Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) в Украине. Речь идет о выплате в 10,8 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-центр представителей УВКБ ООН в Telegram.

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Условия программы помощи от UNHCR Ukraine

Финансовая помощь от УВКБ ООН будет доступна в Сумской области в период 10-13 июня 2025 года гражданам, пострадавшим от агрессии РФ:

лицам, которые вынужденно оставили собственные дома за последние полгода, или вернулись на свои прежние адреса проживания, и не имели аналогичных выплат за последние три месяца;

беженцам, которые вернулись из-за границы, и за три последних месяца не получали финподдержки.

Одним из критериев уязвимости является плохое финансовое состояние: доход на одного человека в семье не достигает 5,4 тыс. грн.

Кроме того, в приоритете на денежную помощь будут граждане, которые имеют такие жизненные ситуации:

неполная семья с детьми до 18 лет и пожилыми людьми от 55 лет, которую возглавляет только мать или отец;

бабушка или дедушка вынуждены самостоятельно воспитывать несовершеннолетних детей;

есть лица с тяжелыми болезнями и инвалидностью.

Размер помощи и где будут работать мобильные бригады

Как отмечается, каждому из претендентов с низкими доходами выплатят по 10,8 тыс. грн.

В частности, во вторник, 10 июня 2025 года регистрация на выплаты будет доступна с 11:30-13:00 в с. Семьяновка (Дубовязовская тергромада) по предварительной записи. Адрес приема: ул. Центральная, 64.

Также выплаты смогут оформить жители Конотопской и Буринской тергромады.

"Записаться в очередь на прием мобильных групп для регистрации на программу денежной помощи можно по телефону пункта сбора данных в г. Сумы — 063 182 68 38", — добавили организаторы.

Напомним, жителям Николаевской области будет доступна секторальная финпомощь от ВПП ООН. Размер выплат составит 1,2 тыс. грн ежемесячно.

Ранее мы рассказывали, что правительство создало новую финпомощь в размере 50 тыс. грн. Деньги предусмотрены для представителей детей, которые вернулись домой после перемещения в РФ.