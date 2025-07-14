Выплаты до 17,5 тыс. грн — кто и где имеет право на помощь в июле

Гривневые купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В июле в Одессе внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут зарегистрироваться в программе финансовой поддержки от общественной организации "Международное интеграционное движение". В рамках проекта граждане могут получить выплаты на аренду жилья.

Об этом информирует пресс-служба ОО "Международное интеграционное движение".

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Как отмечается, денежная помощь для внутренних переселенцев на оплату арендованных квартир предусмотрена только для тех граждан, которые были зарегистрированы из других областей с августа 2024 года. Также помощь предоставляется пострадавшим от домашнего насилия.

Проект помощи предусматривает оказание поддержки украинцам, которые попали в трудную финансовую ситуацию. Поддержку получат только те переселенцы, которые работают, или в течение полугода ищут работу.

Для того, чтобы получить выплаты, граждане, в частности, должны дать согласие на обработку персональной информации.

Размеры выплат на аренду жилья и как получить

Согласно программе помощи от ОО "Международное интеграционное движение", гражданам будут предоставлять средства на аренду в разных размерах в зависимости от того, сколько комнат в арендованной квартире. А именно:

одна комната — 10 тыс. грн;

две комнаты — 12 тыс. грн;

три комнаты — 17 тыс. грн.

Переселенцы, желающие зарегистрироваться в программе по финпомощи на аренду жилья и подпадающие под вышеописанные требования, могут заполнить специальную анкету.

"Внимание! Согласие на сбор и обработку персональных данных! Заполняя эту форму, Вы подтверждаете, что Ваши персональные данные, а именно: фамилия, имя, отчество, номер телефона, идентификационный номер добровольно предоставляются Общественной организации "МИР", — отметили организаторы.

Скриншот. Источник: ОО "МИР"

Ранее мы писали, что жителям Херсона предусмотрена единовременная денежная помощь. Речь идет об оказании поддержки в случае получения травм из-за обстрелов.

Также мы рассказывали, что на Днепропетровщине граждане могут зарегистрироваться на финансовую помощь от УВКБ ООН. Деньги предоставляют только переселенцам и беженцам.