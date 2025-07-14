Выплаты до 17,5 тыс. грн — кто и где имеет право на помощь в июле

Финпомощь до 17,5 тыс. грн — кто получит выплаты в июле
В июле в Одессе внутренне перемещенные лица (ВПЛ) могут зарегистрироваться в программе финансовой поддержки от общественной организации "Международное интеграционное движение". В рамках проекта граждане могут получить выплаты на аренду жилья.
Об этом информирует пресс-служба ОО "Международное интеграционное движение".
Кто имеет право на выплаты в Одессе
Как отмечается, денежная помощь для внутренних переселенцев на оплату арендованных квартир предусмотрена только для тех граждан, которые были зарегистрированы из других областей с августа 2024 года. Также помощь предоставляется пострадавшим от домашнего насилия.
Проект помощи предусматривает оказание поддержки украинцам, которые попали в трудную финансовую ситуацию. Поддержку получат только те переселенцы, которые работают, или в течение полугода ищут работу.
Для того, чтобы получить выплаты, граждане, в частности, должны дать согласие на обработку персональной информации.
Размеры выплат на аренду жилья и как получить
Согласно программе помощи от ОО "Международное интеграционное движение", гражданам будут предоставлять средства на аренду в разных размерах в зависимости от того, сколько комнат в арендованной квартире. А именно:
- одна комната — 10 тыс. грн;
- две комнаты — 12 тыс. грн;
- три комнаты — 17 тыс. грн.
Переселенцы, желающие зарегистрироваться в программе по финпомощи на аренду жилья и подпадающие под вышеописанные требования, могут заполнить специальную анкету.
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