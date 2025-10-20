Видео
Видео

Финпомощь для женщин с детьми — кому предусмотрено 30 тыс. грн

Дата публикации 20 октября 2025 12:07
обновлено: 12:10
Выплаты для женщин с детьми — кто сможет получить разовую помощь в 30 тыс. грн в 2025 году
Женщина с ребенком. Фото: Pexels

В 2025 году женщины, которые имеют почетное звание Украины "Мать-героиня", получат от государства единовременную финансовую помощь. Известно, какие действуют условия назначения выплат, и какие произошли изменения в этом году.

Об этом информирует пресс-служба одного из управлений Пенсионного фонда Украины (ПФУ).

Условия предоставления и размер разовой помощи для женщин

Как отмечается, денежное вознаграждение назначают женщинам в связи с присвоением почетного звания "Мать-героиня" в рамках закона "О госнаградах Украины". Право на такое звание имеют женщины, которые воспитывают пятерых и более детей.

Сумма вознаграждения зависит от уровня прожиточного минимума для трудоспособных лиц, в связи с этим может пересматриваться. Согласно правилам, размер пособия равен 10 минимумам. Таким образом, в 2025 году женщинам, которым присвоено соответствующее почетное звание, предусмотрена разовая помощь в сумме 30,28 тыс. грн.

В 2025 году разовые выплаты для матерей-героинь начали осуществлять органы Пенсионного фонда. Соответствующие функции по назначению и выплате вознаграждения женщинам правительство возложило на ПФУ с 1 июля текущего года, приняв постановление № 765 "Некоторые вопросы назначения и выплаты государственных социальных пособий, социальных стипендий органами Пенсионного фонда".

Правила оформления денежной помощи в 2025 году

По данным Пенсионного фонда, помощь для матерей-героинь назначают на основе поданных заявления и документов:

  • паспорта/документа, удостоверяющего личность;
  • идентификационного кода;
  • указа президента о присвоении почетного звания "Мать-героиня";
  • нотариально заверенного документа с подтверждением права уполномоченного лица представлять женщину, которой присвоено соответствующее звание.

Подавать необходимые документы в Пенсионный фонд можно наиболее удобным способом обращения:

  • через любой сервисный центр ПФУ;
  • уполномоченным лицам исполнительного органа сельского, поселкового, городского, районного в городе совета;
  • через Центры предоставления административных услуг (ЦНАП);
  • путем почтового отправления в ПФУ;
  • дистанционно через портал е-услуг Пенсионного фонда, мобильное приложение ПФУ или портал госуслуг "Дія".

Ранее мы писали, что детям, которых вернули из оккупации в рамках Bring Kids Back UA, предусмотрена финансовая поддержка. Известно, кто именно может претендовать на денежную помощь в 2025 году.

Еще мы рассказывали, что Детский фонд ООН в этом году предоставит средства для семей с детьми из прифронтовых регионов. Выплаты предусмотрены на покрытие расходов на самые неотложные зимние потребности.

Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
