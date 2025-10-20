Виплати для жінок з дітьми — хто зможе отримати разову допомогу у 30 тис. грн у 2025 році

Жінка з дитиною. Фото: Pexels

У 2025 році жінки, які мають почесне звання України "Мати-героїня", отримають від держави одноразову фінансову допомогу. Відомо, які діють умови призначення виплат, та які стались зміни цьогоріч.

Про це інформує пресслужба одного з управлінь Пенсійного фонду України (ПФУ).

Умови надання та розмір разової допомоги для жінок

Як зазначається, грошову винагороду призначають жінкам у зв'язку з присвоєнням почесного звання "Мати-героїня" в рамках закону "Про держнагороди України". Право на таке звання мають ті жінки, які виховують п’ятьох і більше дітей.

Сума винагороди залежить від рівня прожиткового мінімуму для працездатних осіб, у зв'язку з цим може переглядатися. Згідно з правилами, розмір допомоги дорівнює 10 мінімумів. Таким чином, у 2025 році жінкам, яким присвоєне відповідне почесне звання, передбачена разова допомога у сумі 30280 грн, адже розмір прожиткового мінімуму для працездатних осіб становить 3028 грн.

У 2025 році разові виплати для матерів-героїнь почали здійснювати органи Пенсійного фонду. Відповідні функції з призначення та виплати винагороди жінкам уряд поклав на ПФУ з 1 липня поточного року, ухваливши постанову № 765 "Деякі питання призначення та виплати державних соціальних допомог, соціальних стипендій органами Пенсійного фонду".

Правила оформлення грошової допомоги у 2025 році

За даними Пенсійного фонду, допомогу для матерів-героїнь призначають на основі поданих заяви та документів:

паспорта/документа, що посвідчує особу;

ідентифікаційного коду;

указ президента про присвоєння почесного звання "Мати-героїня";

нотаріально засвідченого документа з підтвердженням права уповноваженої особи представляти жінку, якій присвоєне відповідне звання.

Подавати необхідні документи до Пенсійного фонду можна у найбільш зручний спосіб звернення:

через будь-який сервісний центр ПФУ;

уповноваженим особам виконавчого органу сільської, селищної, міської, районної у місті ради;

через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП);

шляхом поштового відправлення до ПФУ;

дистанційно через портал е-послуг Пенсійного фонду, мобільний застосунок ПФУ або портал держпослуг "Дія".

