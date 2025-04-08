Выплаты военным — в Минфине прокомментировали угрозу задержки финансирования ВСУ

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Сегодня в некоторых СМИ появилась информация, что выплаты украинским военнослужащим оказались под угрозой, поскольку в бюджете не хватает на это 200 млрд грн. Минфин опроверг это, объяснив, что финансирование ВСУ в приоритете, выплаты осуществляются вовремя и в полном объеме.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

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"Финансирование Вооруженных сил Украины является безоговорочным приоритетом для Министерства финансов. Уже более трех лет полномасштабной войны против России все выплаты военным осуществляются вовремя и в полном объеме. Так же будет и в дальнейшем. Защитники Украины получают и будут получать денежное обеспечение согласно плану. Средства на это предусмотрены в госбюджете Украины на 2025 год", — отметили в Минфине.

В ведомстве объяснили, что информация о возможной угрозе задержки выплат военнослужащим, которая распространяется в СМИ, не соответствует действительности.

Почему возник вопрос о задержке выплат

Ранее издание "Экономическая правда" написало, что украинские защитники в конце года могут остаться без денежного обеспечения, поскольку в бюджете не хватает на это 200 млрд грн.

Ссылаясь на источник в правительстве, медиа сообщило, что сейчас государство уже использовало расходы на выплаты военным за последний квартал года.

Ранее мы писали, изменится ли денежное обеспечение военнослужащих в апреле.

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