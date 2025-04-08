Виплати військовим — у Мінфіні прокоментували загрозу затримки фінансування ЗСУ

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Сьогодні у деяких ЗМІ з'явилася інформація, що виплати українським військовослужбовцям опинилися під загрозою, оскільки у бюджеті бракує на це 200 млрд грн. Мінфін спростував це, пояснивши, що фінансування ЗСУ в пріоритеті, виплати здійснюються вчасно та в повному обсязі.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби відомства.

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"Фінансування Збройних сил України є беззаперечним пріоритетом для Міністерства фінансів. Вже понад три роки повномасштабної війни проти Росії всі виплати військовим здійснюються вчасно та у повному обсязі. Так само буде і надалі. Захисники України отримують та будуть отримувати грошове забезпечення згідно з планом. Кошти на це передбачені у держбюджеті України на 2025 рік", — зазначили у Мінфіні.

У відомстві наголосили, що інформація про можливу загрозу затримки виплат військовослужбовцям, яка шириться у ЗМІ, не відповідає дійсності.

Чому виникло питання щодо затримки виплат

Раніше видання "Економічна правда" написало, що українські захисники наприкінці року можуть залишитися без грошового забезпечення, оскільки у бюджеті бракує на це 200 млрд грн.

Посилаючись на джерело в уряді, медіа повідомило, що наразі держава вже використала видатки на виплати військовим за останній квартал року.

Раніше ми писали, чи зміниться грошове забезпечення військовослужбовців у квітні.

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