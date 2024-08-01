Зарплаты и пенсии в августе — в Минфине уточнили детали финансирования

Здание Министерства финансов. Фото: finclub.net

В Министерстве финансов ждут поступления в государственный бюджет гранта в размере 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов в ближайшее время. Денежные средства пойдут на покрытие финансирования заработных плат и соцвыплат.

Об этом информирует пресс-служба Минфина.

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Поступление финансов от США

Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Сом поставили свои подписи под соответствующим соглашением.

Ожидается, что средства будут направлены на:

выплату заработных плат учителям;

работникам служб быстрого реагирования (ГСЧС);

работникам госорганов;

а также на поддержку неотложных социальных расходов (для внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью).

Министр финансов Сергей Марченко выразил благодарность за очередную финансовую поддержку, что позволит своевременно покрыть расходы бюджета.

"Благодарен США и команде Всемирного банка за сотрудничество, результатом которого является мобилизация критически важных ресурсов. Это необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета", — сообщил Марченко.

Деньги поступят через проект "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Он является основным финансовым инструментом Всемирного банка в рамках помощи Украине.

Что еще стоит знать

Напомним, в Украине парламент принял решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысяч гривен в месяц.

Также мы писали, что украинцы летом 2024 года могут устроиться на сезонную работу внутри страны. В частности, в некоторых областях есть возможность получать заработную плату, что значительно превышает среднюю в стране.