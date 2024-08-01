Зарплаты и пенсии в августе — в Минфине уточнили детали финансирования

Финансирование зарплат и пенсий — Минфин рассказал, будут ли деньги
В Министерстве финансов ждут поступления в государственный бюджет гранта в размере 3,9 млрд долларов от Соединенных Штатов в ближайшее время. Денежные средства пойдут на покрытие финансирования заработных плат и соцвыплат.
Об этом информирует пресс-служба Минфина.
Поступление финансов от США
Министр финансов Сергей Марченко и Региональный директор Всемирного банка по делам Восточной Европы Боб Сом поставили свои подписи под соответствующим соглашением.
Ожидается, что средства будут направлены на:
- выплату заработных плат учителям;
- работникам служб быстрого реагирования (ГСЧС);
- работникам госорганов;
- а также на поддержку неотложных социальных расходов (для внутренне перемещенных лиц, малообеспеченных семей и лиц с инвалидностью).
Министр финансов Сергей Марченко выразил благодарность за очередную финансовую поддержку, что позволит своевременно покрыть расходы бюджета.
"Благодарен США и команде Всемирного банка за сотрудничество, результатом которого является мобилизация критически важных ресурсов. Это необходимое и своевременное финансирование для поддержания ликвидности госбюджета", — сообщил Марченко.
Деньги поступят через проект "Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine). Он является основным финансовым инструментом Всемирного банка в рамках помощи Украине.
Что еще стоит знать
Напомним, в Украине парламент принял решение о повышении зарплат помощникам народных депутатов на 50%. За это проголосовали 264 народных депутата. До повышения помощники получали 88,4 тысячи гривен, а после — зарплата выросла до 132,6 тысяч гривен в месяц.
Также мы писали, что украинцы летом 2024 года могут устроиться на сезонную работу внутри страны. В частности, в некоторых областях есть возможность получать заработную плату, что значительно превышает среднюю в стране.
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