Зарплати та пенсії у серпні — у Мінфіні уточнили деталі фінансування

Будівля Міністерства фінансів. Фото: finclub.net

У Міністерстві фінансів очікують надходження до державного бюджету гранту обсягом 3,9 млрд доларів від Сполучених Штатів найближчим часом. Кошти підуть на покриття фінансування заробітних плат та соцвиплат.

Про це інформує пресслужба Мінфіну.

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Як зазначається, міністр фінансів Сергій Марченко та Регіональний директор Світового банку у справах Східної Європи Боб Сом поставили свої підписи під відповідною угодою.

Очікується, що кошти спрямують на:

виплату заробітних плат вчителям;

працівникам служб швидкого реагування (ДСНС);

працівникам держорганів;

а також на підтримку невідкладних соціальних видатків (для внутрішньо переміщених осіб, малозабезпечених сімей та осіб з інвалідністю).

Міністр фінансів Сергій Марченко висловив подяку за чергову фінансову підтримку, що дозволить своєчасно покрити витрати бюджету.

"Вдячний США і команді Світового банку за співпрацю, результатом якої є мобілізація критично важливих ресурсів. Це — необхідне та своєчасне фінансування для підтримки ліквідності держбюджету", — повідомив Марченко.

Гроші надійдуть через проєкт "Підтримка державних видатків для забезпечення стійкого державного управління в Україні" (PEACE in Ukraine). Він є основним фінансовим інструментом Світового банку в рамках надання допомоги Україні.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Україні парламент ухвалив рішення щодо підвищення зарплат помічникам народних депутатів на 50%. За це проголосували 264 народних депутати. До підвищення помічники отримували 88,4 тисячі гривень, а після — зарплата зросла до 132,6 тисячі гривень на місяць.

Також ми писали, що українці влітку 2024 року можуть влаштуватися на сезонну роботу всередині країни. Зокрема, у деяких сферах є можливість отримувати заробітну плату, що значно перевищує середню в країні.