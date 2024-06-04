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Финансирование соцсферы вырастет в 2024 году — куда пойдут деньги

4 июня 2024 10:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Пенсии и субсидии в 2024 году — на соцсферу пойдет больше денег
Денежные купюры в руках. Фото: РБК-Украина
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В 2024 году на финансирование расходов социальной сферы уйдет 183 миллиарда гривен. Это на 12 млрд больше, чем было год назад.

Такие подсчеты приводит Министерство финансов, сообщает глава Финкомитета ВРУ Даниил Гетманцев.

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Так, для сравнения в 2023 году на соцсферу было направлено 170,8 млрд гривен. Однако в 2024 году некоторые направления потребуют повышенной поддержки.

Ожидается, что наибольшими темпами будет расти финансирование:

  • помощи малоимущим семьям — на 77%, а всего направят 20,2 млрд гривен;
  • субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, покупку твердого топлива и сжиженного газа — на 64%, до 31,5 млрд гривен;
  • пособия на детей одиноким матерям — на 63%, до 1,9 млрд гривен;
  • льгот на оплату коммунальных услуг — на 61%, до 17,7 млрд гривен;
  • пособия на детей-сирот и детей без родительской опеки — на 49%, до 2,4 млрд гривен;
  • помощи детям, находящимся на попечении или попечительстве — на 44%, до 4,6 млрд гривен.

В общей сложности социальная помощь охватит около пяти миллионов граждан.

"Несмотря на продолжающуюся третий год полномасштабную войну и огромные потребности в финансовом обеспечении сил безопасности и обороны, выплаты социальной помощи остаются одним из главных приоритетов для государства и второй по размеру статьей расходов", — подчеркнул Гетманцев.

Он отметил, что финансирование соответствующих программ происходит благодаря налогоплательщикам и международным партнерам.

Что еще стоит знать

Напомним, в правительстве посоветовали работать украинцам, пока это будет возможно физически, и откладывать на старость. Хотя государство гарантирует выплаты пожилым людям из солидарной пенсионной системы, однако эти суммы будут незначительны.

Также мы писали, что пенсия для государственных служащих рассчитывается по особой системе. В связи с этим их выплаты больше обычных пенсий.

Даниил Гетманцев
деньги
пенсии
соцвыплаты

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