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Фінансування соцсфери зросте у 2024 році — куди підуть гроші

4 червня 2024 10:14
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Пенсії та субсидії у 2024 році — на соцсферу піде більше грошей
Грошові купюри в руках. Фото: РБК-Україна
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У 2024 році на фінансування видатків соціальної сфери піде 183 млрд гривень. Це на 12 млрд більше, ніж було рік тому.

Такі підрахунки наводить Міністерство фінансів, повідомляє голова Фінкомітету ВРУ Данило Гетманцев.

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Фінансування пенсій та соцвиплат у 2024 році

Так, для порівняння у 2023 році на соцсферу спрямували 170,8 млрд гривень. Проте у 2024 році деякі напрямки вимагатимуть підвищеної підтримки.

Очікується, що найбільшими темпами зростатиме фінансування:

  • допомоги малозабезпеченим родинам — на 77%, а загалом спрямують 20,2 млрд гривень;
  • субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, купівлю твердого палива та скрапленого газу — на 64%, до 31,5 млрд гривень;
  • допомоги на дітей самотнім матерям — на 63%, до 1,9 млрд гривень;
  • пільг на оплату комунальних послуг — на 61%, до 17,7 млрд гривень;
  • допомоги на дітей-сиріт та дітей без батьківського піклування — на 49%, до 2,4 млрд гривень;
  • допомоги дітям, які перебувають під опікою чи піклуванням — на 44%, до 4,6 млрд гривень.

Загалом соціальна допомога охопить близько п'ять мільйонів громадян.

"Попри триваючу третій рік повномасштабну війну та величезні потреби у фінансовому забезпеченні сил безпеки і оборони, виплати соціальної допомоги лишаються одним з головних пріоритетів для держави та другою за розміром статтею видатків", — зазначив Гетманцев.

Він зауважив, що фінансування відповідних програм відбувається завдяки платникам податків та міжнародним партнерам.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в уряді порадили працювати українцям доти, доки це буде можливо фізично, та відкладати на старість. Хоч держава гарантує виплати для людей похилого віку із солідарної пенсійної системи, однак ці суми будуть незначні.

Також ми писали, що пенсія для державних службовців розраховується за особливою системою. У зв'язку з цим їхні виплати більші за звичайні пенсії.

Данило Гетманцев
гроші
пенсії
соцвиплати

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