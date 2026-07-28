Финансовая поддержка семей с детьми: кому начислят до 40 000 грн

Женщина с подростком, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

Ксения Симонова Редактор экономических новостей

Представительство благотворительного фонда "Каритас Украины" в одном из городов приглашает уязвимых украинских детей и их семьи принять участие в проекте по оказанию денежной помощи. В рамках проекта граждане смогут получить от 24 000 до 40 000 грн.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию фонда.

Кто и где сможет получить помощь до 40 000 грн

Как отмечается, речь идет о реализации проекта "Укрепляем Украину сейчас. Поддержка образования и средств к существованию для уязвимых украинских детей и их семей. Фаза 2" в городе Кропивницкий.

В рамках проекта граждане смогут получить:

финансовые гранты до 24 000 грн на профессиональное обучение или переквалификацию;

финансовые гранты до 40 000 грн на собственное дело, микробизнес или доходоприносящую деятельность.

Воспользоваться этой возможностью можно, если семья относится к одной из категорий уязвимости:

Внутренне перемещенные лица; Многодетные семьи; Люди с инвалидностью; Родственники, воспитывающие детей, оставшихся без родительской опеки из-за войны; Семьи с детьми с особыми образовательными потребностями; Одинокие родители; Безработные (кроме пенсионеров); Семьи военнослужащих; Родственники ветеранов.

"Каритас-Кропивницкий приглашает принять участие в проекте "Укрепляем Украину сейчас. Поддержка образования и средств к существованию для уязвимых украинских детей и их семей. Фаза 2"... Иногда одна возможность меняет жизнь всей семьи. Не оставайтесь наедине со своими трудностями — позвольте себе получить поддержку и сделать шаг к стабильному будущему", — говорится в сообщении.

Какие правила подачи заявки на гранты

Согласно условиям проекта "Каритас-Кропивницкий", к участию приглашаются семьи, нуждающиеся в поддержке и готовые сделать шаг навстречу новым возможностям. Проект доступен для родителей, дети которых учатся в следующих учреждениях города:

коммунальное учреждение "Александровский лицей № 2";

Богдановский лицей имени И.Г. Ткаченко;

лицей "Крылья Украины";

коммунальное учреждение "Классическая гимназия Кропивницкого городского совета";

Суботцевский лицей.

Если семья относится к одной из уязвимых категорий и желает принять участие в проекте, то ее представитель должен предварительно зарегистрироваться, заполнив специальную форму.

Проект реализуется в сотрудничестве с БФ "Каритас Украины" при финансовой поддержке Каритас Австрии.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Полтавской области открылась регистрация в проекте, реализуемом "Каритас Украины". Речь идет о возможности получить денежную помощь на твердое бытовое топливо на отопительный период 2026–2027 годов. Оформить выплаты смогут украинцы, покинувшие свои дома из-за войны и относящиеся к уязвимым группам населения, в частности пенсионеры и люди с инвалидностью.

Также Новини.LIVE сообщали, что летом 2026 года в двух городах Украины продолжается регистрация на финансовую поддержку в рамках проекта IMPACT, который реализуется благодаря гуманитарному фонду UHF. Получить выплаты смогут граждане, покинувшие свои дома из-за войны. В частности, если они самостоятельно эвакуировались в течение последних 45 дней.