Выплаты Каритас на зиму: где и кому из пенсионеров и людей инвалидностью доступна помощь

Пожилые мужчина и женщина, деньги. Фото: Новини.LIVE, Freepik. Коллаж: Новини.LIVE

28 июля 2026 года в одной из громад началась регистрация в проекте, реализуемом представительством благотворительного фонда "Каритас Украины", и предусматривающем предоставление денежной помощи на твердое бытовое топливо на новый отопительный сезон 2026–2027 годов. Претендовать на выплаты смогут граждане, покинувшие свои дома из-за войны и относящиеся к социально уязвимым категориям.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на информацию организаторов.

Где и кому доступна денежная помощь от Каритас

Как отмечается, летом местное отделение "Каритас Украины" сосредоточило свою работу в Полтавской области.

В частности, возможность получить финансовую помощь на покупку твердого топлива или на оплату коммунальных услуг предстоящей зимой можно домохозяйствам в сельской местности Миргородской территориальной громады.

"Каритас Полтава" в рамках проекта "Многопрофильная помощь пострадавшим от войны в Украине" начинает регистрацию на получение денежной помощи на оплату коммунальных услуг и твердого топлива на зимний период 2026/27 годов", — говорится в сообщении.

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Помощь предоставляется домохозяйствам из числа внутренних переселенцев, если они соответствуют хотя бы одному из критериев уязвимости. В списке:

Лица с инвалидностью (I–II группы, инвалидность с детства); Граждане пожилого возраста (60+); Одинокие матери/отцы или опекуны несовершеннолетних детей; Беременные женщины или кормящие матери с детьми в возрасте до трех лет; Матери/отцы приемных несовершеннолетних детей; Люди с тяжелыми заболеваниями (ограничивающими физические/психические возможности и требующими дорогостоящего лечения); Многодетные семьи с тремя и более несовершеннолетними детьми.

Как и где можно подать заявки на выплаты

Граждане, подпадающие под вышеописанные критерии проекта представительства благотворительного фонда "Каритас Украины", могут обратиться за оформлением денежной помощи на зиму 28 июля 2026 года по адресу: г. Миргород, ул. Гоголя, 141/1 (городской дом культуры).

Для регистрации заявители должны заранее подготовить следующий пакет документов:

паспорт (оригинал);

идентификационный код (оригинал);

справка о статусе внутреннего переселенца;

банковский счет IBAN;

документы, подтверждающие критерий уязвимости;

справка о доходах из налоговой службы / справки ОК-5 и ОК-7;

справка об отоплении/коммунальных услугах.

В то же время в рамках проекта действуют два ограничения:

домохозяйства, получавшие аналогичную помощь в 2026 году;

ВПЛ, не прошедшие регистрацию в 2026 году;

доход не превышает 8422 грн на каждого члена семьи.

Подробности можно уточнить по номеру: 38 050 888 70 29.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ЮНИСЕФ приступил к подготовке к зиме и представил план действий по оказанию поддержки на 2026–2027 годы. В организации отметили, что намерены предоставить миллионам граждан финансовую поддержку и помощь с отоплением. Наибольший акцент будет сделан на прифронтовых территориях и на помощи семьям с детьми.

Также Новини.LIVE писали, что летом в Запорожье и Харькове проходит регистрация на финансовую помощь в рамках проекта IMPACT от гуманитарного фонда UHF. Претендовать на выплаты смогут граждане, покинувшие свои дома из-за войны. В частности, подавать заявки могут те, кто был эвакуирован в эти два города в течение последних 45 дней.