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Финансовая помощь ВПЛ с 1 октября — кому нужно писать новое заявление на выплаты

29 сентября 2024 14:06
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Помощь переселенцам в октябре — какие выплаты можно получить
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

В октябре 2024 года будут продолжены выплаты на проживание для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), нуждающихся в поддержке. Однако есть категории переселенцев, которые могут лишиться денежной помощи или обязаны подать новое заявление для получения поддержки.

Об этом рассказывает NV.

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Кому продолжат выплаты с 1 октября

В августе 2024 года истек срок выплаты пособия на проживание для значительного количества ВПЛ из уязвимых категорий. Однако чтобы поддержать граждан, оказавшихся в самых сложных жизненных условиях, Правительство решило продлить эти выплаты еще на 6 месяцев, до февраля 2025 года.

В октябре наиболее уязвимые категории переселенцев, не имеющих возможности работать, будут получать выплаты автоматически без необходимости дополнительно обращаться. К этим категориям относятся:

  • пенсионеры, у которых размер пенсии не превышает 9 444 гривен;
  • лица с инвалидностью I или II группы, дети с инвалидностью младше 18 лет, а также тяжелобольные дети;
  • дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, младше 23 лет, а также родители-воспитатели и приемные родители.

Помощь для граждан, проживающих в Украине и имеющих статус внутренне перемещенных лиц, составляет:

  • 3000 гривен для лиц с инвалидностью и детей;
  • 2000 гривен для других лиц.

Выплаты можно получать 15 и 28 числа каждого месяца.

Кому нужно подать новое заявление на выплаты

Также другие категории внутриперемещенных лиц имеют право на получение помощи от государства. Это касается:

  • семей с детьми до 14 лет, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий или в условно безопасных регионах, где дети не имеют возможности посещать оффлайн-занятия;
  • семей, в которых один из членов семьи ухаживает за лицом с инвалидностью I группы, ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет или тяжелобольным ребенком;
  • малолетних детей до 14 лет, прибывших без сопровождения родителей (по заявлению лица, имеющего родственные связи);
  • беременных женщин, начиная с 30 недели беременности.

В сентябре завершился шестимесячный период оказания помощи, в результате чего некоторые переселенцы могли потерять свои выплаты. Те категории внутренне перемещенных лиц, которые подпадают под эту ситуацию, должны подать специальное заявление для назначения или продления выплат в октябре.

Дополнительно, возможность продления помощи есть и для переселенцев, достигших 60-летнего возраста и не имеющих права на получение пенсии, если их среднемесячный совокупный доход на одного получателя не превышает 9 444 гривны (дата их перемещения не имеет значения).

Если человеку не было автоматически продлено выплату пособия по техническим причинам, но он имеет право на эту поддержку, ему следует обратиться в орган социальной защиты населения или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Что еще стоит знать

Напомним, украинцы, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома и получили статус ВПЛ, имеют право на финансовую помощь на проживание. Для взрослых сумма составляет 2000 гривен, а для детей и лиц с инвалидностью — 3000 гривен. Однако каждый переселенец должен быть осведомлен, что есть ситуации, когда полученные средства придется вернуть государству.

Также мы писали, что украинское правительство ввело новую денежную помощь для ВПЛ в Украине. Поддержка призвана покрыть расходы по стационарному лечению и проживанию.

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