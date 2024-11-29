Выплаты ВПЛ с 1 декабря — кто может потерять пособие на жительство

Кошелек в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Внутри перемещенные лица (ВПЛ), покинувшие временно оккупированные территории, районы активных боевых действий или потерявшие жилье, имеют право на государственные выплаты для покрытия расходов на проживание. Однако эти выплаты могут быть отменены, если человек не отвечает определенным критериям. Среди ключевых условий уровень дохода и принадлежность к уязвимым категориям населения.

Об этом рассказывает издание "На пенсии".

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Какие выплаты на проживание

Внутри перемещенные лица (ВПЛ) могут получать финансовую помощь от государства: 2 тыс. грн для взрослых и 3 тыс. грн. грн для несовершеннолетних или лиц с инвалидностью. В январе 2024 года правительство приняло постановление об автоматическом продлении выплат на шесть месяцев — с марта по сентябрь 2024 года.

Впоследствии летом вице-премьер Ирина Верещук объявила об очередном продолжении выплат — с сентября 2024-го по февраль 2025 года.

Кто может получить выплаты на жительство

Помощь на проживание для внутренне перемещенных лиц могут получить такие категории населения, которым автоматически продлили выплаты до февраля 2025 года:

Пенсионеры, чей размер пенсии не превышает 9 444 грн.

Лица с инвалидностью I или II группы, а также дети с инвалидностью или несовершеннолетние с тяжелыми заболеваниями.

Сироты и лица, лишенные родительской опеки в возрасте до 18 лет или до 23 лет, если они совершеннолетние.

Родители, воспитывающие детей-сирот или детей, лишенных родительской опеки.

Помощь ВПЛ в декабре

В декабре 2024 года внутренне перемещенные лица, подающие заявление и соответствующие определенным критериям, могут получить пособие на жительство. К этим категориям относятся:

Семья с детьми до 14 лет, проживающие недалеко от зоны боевых действий или в безопасных регионах, где дети перешли на онлайн-обучение. Если члены семьи не работают, они должны зарегистрироваться в службе занятости. Если работают, доход на члена семьи не должен превышать 9 444 грн.

Семьи, которые ухаживают за лицами с I степенью инвалидности, детьми с инвалидностью или тяжелыми болезнями, а также за людьми в возрасте от 80 лет, если они имеют инвалидность I или II группы из-за психического расстройства.

Семьи с тремя и более детьми младше 18 лет.

Дети до 14 лет, оставшиеся без родителей на подконтрольной Украине территории.

Беременные женщины с 30-й недели беременности.

Граждане от 60 лет, не получающие пенсию, а только социальную помощь, при условии, что доход на каждого члена семьи не превышает 9 444 грн.

Что еще стоит знать

Напомним, правительство Украины недавно инициировало программу "Зимняя поддержка", которая предусматривает единовременную финансовую помощь в размере 6 500 гривен на каждого ребенка для малообеспеченных семей и семей внутренне перемещенных лиц, имеющих детей или взрослых с инвалидностью I группы. Выплаты будут произведены до конца декабря 2024 года.

Также мы писали, что в Ощадбанке введена процедура видеоидентификации для ВПЛ, счета которых были ограничены. Для восстановления полного доступа к своим средствам переселенцы должны соблюдать определенный алгоритм действий.