Помощь от ЮНИСЕФ — кому выплатят 54 тыс. грн

Финансовая помощь от ЮНИСЕФ — как получить 54 тыс. грн
В Украине семьи из уязвимых категорий из двух областей смогут получить от ЮНИСЕФ финансовую помощь. Речь идет о гражданах, которые эвакуируются из прифронтовых населенных пунктов.
Об этом говорится на портале Министерства соцполитики.
Кто имеет право на помощь ЮНИСЕФ
В ведомстве отмечают, что финансовую помощь от ЮНИСЕФ получат граждане из прифронтовых громад следующих областей:
- Харьковская область;
- Сумская область.
Выплаты будут осуществляться семьям с детьми, которые с 1 мая текущего года подпадают под обязательную эвакуацию, и относятся к уязвимым категориям:
- в семье есть взрослый гражданин или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;
- многодетная семья с детьми младше 18 лет;
- воспитанием детей занимается одинокая мать или отец;
- малообеспеченная семья с детьми младше 18 лет.
Какие суммы помощи и как получить
В министерстве сообщили, что люди из этих областей после эвакуации имеют право на помощь в сумме 10,8 тыс. грн на одного человека.
Деньги смогут получить до пяти человек в малоимущей семье. То есть семья сможет иметь 54 тыс. грн дополнительной финансовой помощи.
Материальную помощь будут оказывать единовременно, а продолжительность будет зависеть от размера бюджета программы.
Получить деньги граждане могут от областной военной администрации, если эвакуация осуществлялась с ее помощью. Поэтому дополнительно обращаться за получением пособия не нужно. Деньги начислят автоматически.
В случае если эвакуацию осуществляли самостоятельно, то нужно обращаться после эвакуации в управление соцзащиты населения.
Средства единовременного пособия зачислят на банковский счет одного из членов семьи-получателя помощи. Также выплаты можно получить через почту.
Что еще стоит знать
Напомним, в Министерстве цифровой трансформации объявили новую программу поддержки "Траектория". В ее рамках на развитие собственного дела можно получить до 100 тыс. гривен.
Также мы сообщали, что граждане в четырех регионах могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тыс. гривен. Такую возможность дает Благотворительный фонд "Право на защиту".
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