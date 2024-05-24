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Финансовая помощь от ЮНИСЕФ — как получить 54 тыс. грн

24 мая 2024 13:47
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Помощь от ЮНИСЕФ — кому выплатят 54 тыс. грн
Денежные купюры в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине семьи из уязвимых категорий из двух областей смогут получить от ЮНИСЕФ финансовую помощь. Речь идет о гражданах, которые эвакуируются из прифронтовых населенных пунктов.

Об этом говорится на портале Министерства соцполитики.

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В ведомстве отмечают, что финансовую помощь от ЮНИСЕФ получат граждане из прифронтовых громад следующих областей:

  • Харьковская область;
  • Сумская область.

Выплаты будут осуществляться семьям с детьми, которые с 1 мая текущего года подпадают под обязательную эвакуацию, и относятся к уязвимым категориям:

  • в семье есть взрослый гражданин или несовершеннолетний ребенок с инвалидностью;
  • многодетная семья с детьми младше 18 лет;
  • воспитанием детей занимается одинокая мать или отец;
  • малообеспеченная семья с детьми младше 18 лет.

Какие суммы помощи и как получить

В министерстве сообщили, что люди из этих областей после эвакуации имеют право на помощь в сумме 10,8 тыс. грн на одного человека.

Деньги смогут получить до пяти человек в малоимущей семье. То есть семья сможет иметь 54 тыс. грн дополнительной финансовой помощи.

Материальную помощь будут оказывать единовременно, а продолжительность будет зависеть от размера бюджета программы.

Получить деньги граждане могут от областной военной администрации, если эвакуация осуществлялась с ее помощью. Поэтому дополнительно обращаться за получением пособия не нужно. Деньги начислят автоматически.

В случае если эвакуацию осуществляли самостоятельно, то нужно обращаться после эвакуации в управление соцзащиты населения.

Средства единовременного пособия зачислят на банковский счет одного из членов семьи-получателя помощи. Также выплаты можно получить через почту.

Что еще стоит знать

Напомним, в Министерстве цифровой трансформации объявили новую программу поддержки "Траектория". В ее рамках на развитие собственного дела можно получить до 100 тыс. гривен.

Также мы сообщали, что граждане в четырех регионах могут получить денежную помощь от международных организаций в 11 тыс. гривен. Такую возможность дает Благотворительный фонд "Право на защиту".

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