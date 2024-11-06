Денежная помощь - кто сможет зарегистрироваться на выплаты в ноябре

Финансовая помощь в ноябре — где регистрируют на выплаты
В ноябре этого года украинцы смогут подать заявки на финансовую помощь от ООН в Александрии Кировоградской области. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям уязвимости.
Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.
Кто сможет зарегистрироваться на помощь
Как отмечается, выплаты смогут оформить граждане, которые из-за войны были вынуждены перемещаться. А именно:
- лица, вернувшиеся из-за границы в Украину после вынужденного перемещения;
- граждане, которые переезжали с 24 февраля 2022 в другие регионы и вернулись на постоянные места жительства.
Среди критериев уязвимости:
- семья состоит только из одного родителя и детей до 18 лет, проживающих вместе с лицами в возрасте от 55 лет;
- семью возглавляет одинокий или несколько пожилых людей от 55 лет, пожилой человек с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;
- семья имеет в составе одного или нескольких членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность.
Важно также то, чтобы доход был не более 5,4 тыс. гривен на одного члена семьи.
Помощь получат лица, которым еще не выплачивались деньги от международных и благотворительных организаций.
Как оформить пособие и сумма выплаты
По программе, размер пособия на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. гривен (3,6 тыс. гривен на одного человека в течение трех месяцев).
Для того, чтобы подать заявку, необходимо будет предоставить оригиналы документов каждого члена домохозяйства:
- паспорт гражданина или ID-карту;
- идентификационный код;
- справку внутреннего переселенца;
- банковскую карту для зачисления средств;
- свидетельство о рождении детей;
- документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
- удостоверение или медсправку при инвалидности или хронической болезни.
При подаче заявки должны присутствовать все члены домохозяйства, как исключение — очень маленькие дети и малоподвижные люди.
Бригада благотворительного фонда "Право на защиту" будет осуществлять регистрацию на оказание помощи 7 и 8 ноября по такому адресу:
Александрия, ул. Почтовая, 9. График работы: с 10:00 до 16:00.
Что еще стоит знать
Напомним, украинские граждане имеют право на денежную помощь от Запорожского благотворительного фонда "Единство за будущее". Выплаты доступны сразу в трех регионах.
Также мы писали, что некоторые граждане могут получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в ноябре. Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за агрессии РФ, в Сумской области.
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