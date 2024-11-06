Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Финансы arrow Финансовая помощь в ноябре — где регистрируют на выплаты arrow

Финансовая помощь в ноябре — где регистрируют на выплаты

6 ноября 2024 08:00
Ксения Симонова - Редактор
Денежная помощь - кто сможет зарегистрироваться на выплаты в ноябре
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В ноябре этого года украинцы смогут подать заявки на финансовую помощь от ООН в Александрии Кировоградской области. Для этого нужно соответствовать нескольким критериям уязвимости.

Об этом сообщает unhcr.org в Telegram.

Читайте также:

Кто сможет зарегистрироваться на помощь

Как отмечается, выплаты смогут оформить граждане, которые из-за войны были вынуждены перемещаться. А именно:

  • лица, вернувшиеся из-за границы в Украину после вынужденного перемещения;
  • граждане, которые переезжали с 24 февраля 2022 в другие регионы и вернулись на постоянные места жительства.

Среди критериев уязвимости:

  • семья состоит только из одного родителя и детей до 18 лет, проживающих вместе с лицами в возрасте от 55 лет;
  • семью возглавляет одинокий или несколько пожилых людей от 55 лет, пожилой человек с одним ребенком или несколькими несовершеннолетними детьми;
  • семья имеет в составе одного или нескольких членов с особыми потребностями: тяжелые болезни, инвалидность.

Важно также то, чтобы доход был не более 5,4 тыс. гривен на одного члена семьи.

Помощь получат лица, которым еще не выплачивались деньги от международных и благотворительных организаций.

Как оформить пособие и сумма выплаты

По программе, размер пособия на одного члена семьи составляет 10,8 тыс. гривен (3,6 тыс. гривен на одного человека в течение трех месяцев).

Для того, чтобы подать заявку, необходимо будет предоставить оригиналы документов каждого члена домохозяйства:

  • паспорт гражданина или ID-карту;
  • идентификационный код;
  • справку внутреннего переселенца;
  • банковскую карту для зачисления средств;
  • свидетельство о рождении детей;
  • документ, где удостоверяется законная опека над ребенком;
  • удостоверение или медсправку при инвалидности или хронической болезни.

При подаче заявки должны присутствовать все члены домохозяйства, как исключение — очень маленькие дети и малоподвижные люди.

Бригада благотворительного фонда "Право на защиту" будет осуществлять регистрацию на оказание помощи 7 и 8 ноября по такому адресу:

Александрия, ул. Почтовая, 9. График работы: с 10:00 до 16:00.

Что еще стоит знать

Напомним, украинские граждане имеют право на денежную помощь от Запорожского благотворительного фонда "Единство за будущее". Выплаты доступны сразу в трех регионах.

Также мы писали, что некоторые граждане могут получить финансовую помощь от Управления Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по делам беженцев (УВКБ ООН) в ноябре. Выплаты будут доступны уязвимым категориям граждан, оказавшимся в сложных обстоятельствах из-за агрессии РФ, в Сумской области.

выплаты деньги денежная помощь материальная помощь финансовая помощь

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

08:00 Финансовая помощь в ноябре — где регистрируют на выплаты

07:42 Во Флориде поклонники Трампа заранее начали праздновать победу

07:30 Мужчина показал полиции фальшивый документ из ТЦК — что решил суд

07:18 CNN допустил, кто может победить в Вашингтоне на выборах в США

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

07:01 Забыл карту в банкомате — в ПриватБанке объяснили, что делать

06:56 Банковская тайна — какую информацию нельзя разглашать

06:55 Военная предлагает ввести обязательную мобилизацию женщин

06:54 Реал дома проиграл Милану, а Лунин пропустил три мяча — видео

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

08:00 Финансовая помощь в ноябре — где регистрируют на выплаты

07:42 Во Флориде поклонники Трампа заранее начали праздновать победу

07:30 Мужчина показал полиции фальшивый документ из ТЦК — что решил суд

07:18 CNN допустил, кто может победить в Вашингтоне на выборах в США

07:01 Забыл карту в банкомате — в ПриватБанке объяснили, что делать

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:56 Банковская тайна — какую информацию нельзя разглашать

06:55 Военная предлагает ввести обязательную мобилизацию женщин

06:54 Реал дома проиграл Милану, а Лунин пропустил три мяча — видео

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

06:30 Цены на пшеницу в Украине — сколько стоит зерно в ноябре

06:40 Золото дорожает — стоимость драгоценных металлов в ноябре

5 ноября 2024

17:33 Харрис или Трамп — каких изменений ожидают одесситы

06:58 Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

06:40 Цены на латунь в ноябре — стоимость 1 кг цветных металлов

06:29 Какие дрова выбрать — виды, преимущества и альтернативы

06:03 Как работает система выборов президента в США

4 ноября 2024
Эксклюзив

21:03 Украина получила мощную помощь для разминирования, — фото, видео

Эксклюзив

19:09 Под охраной ЮНЕСКО — что изменилось для Одессы

06:37 Цены на продукты — как в Украине подорожали овощи в 2024 году

2 ноября 2024

21:16 Опасность для киевлян — мост Метро могут закрыть

Text

08:00 Выборы в США и сбои в работе телефонов – эфир Ранок.

5 ноября 2024
Text

22:06 Экономист объяснил, почему Китай запретил криптовалюту

Text

21:39 Вдова через три месяца — Илона Мазур в проекте Жінки-фенікс

Text

20:37 Выборы в США — власти ужесточают меры безопасности

Text

19:50 В Шевченковской РГА объяснили причину задержек отопления в Киеве

Text

19:24 Нардеп спрогнозировал последствия нового закона о хранении дров

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году - 80x80

Цены на продукты — как подорожали мясо и колбаса в 2024 году

Text

19:00 Готовность Киева к отопительному сезону — ток-шоу Київський час

Text

18:11 Новое наступление россиян и выборы в США — эфир Вечір.LIVE

Text

14:53 В Украине недостаточно средств для содержания военных, — нардеп

Text

14:15 Нардеп объяснил, как изменение специальности влияет на СЗЧ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:22Что не говорить работнику ТЦК, если это ваш друг или родственник

24 октября 2024

15:54 Прокурор Днепропетровщины оформил инвалидность в 46 лет — его состояние выросло

29 октября 2024

18:43 Кто подлежит мобилизации в ноябре 2024 года в первую очередь

28 октября 2024

09:08 Оккупанты готовятся к переброске войск на ВОТ Запорожья

2 ноября 2024

06:22Что не стоит рассказывать о себе по требованию ТЦК — это личное

4 ноября 2024

13:08 За пределами наследства — какие активы не переходят потомкам

1 ноября 2024

23:27 Мужчина считал ТЦК незаконной организацией — что решил суд

4 ноября 2024

09:59 Где в Украине можно официально купить дрова и сколько стоит 1 м³

24 октября 2024
Новость с видео

08:30 Кого из мужчин не имеют права мобилизовать принудительно — объясняют юристы

4 ноября 2024

16:59 Тысячу от Зеленского можно будет получить наличными — детали