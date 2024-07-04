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Финансовая помощь в июле — кому из украинцев назначат выплаты

4 июля 2024 09:34
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Денежная помощь для украинцев — какие действуют программы в июле
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине в июле 2024 года для части граждан доступна денежная помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Выплаты на трехмесячный период могут оформить, в частности, внутренне перемещенные лица (ВПЛ).

Об этом сообщает издание Fakty.

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Размеры выплат от Агентства ООН

По программе, на помощь могут рассчитывать внутренние переселенцы и граждане, пострадавшие от агрессии РФ на подконтрольных Украине территориях.

В 2024 году размер пособия составляет 3,6 тыс. гривен в месяц в одни руки. Выплата помощи рассчитана на трехмесячный период. В то же время, издание отмечает, что если гражданин ранее получал помощь в размере 2,22 тыс. гривен от любого другого агентства или гуманитарной организации ООН, то в праве на выплаты финансовой помощи от УВКБ ООН будет отказано.

Месячный доход граждан, отвечающих критериям уязвимости, должен быть не выше 5,4 тыс. гривен на одного члена семьи.

Денежная помощь от ООН (сразу за три месяца) перечисляется на гривневые банковские счета главе через финансовое учреждение Rapyd или Western Union.

Кто имеет право на денежную помощь

В целом граждане должны подпадать под следующие критерии:

1. Внутренне перемещенные лица в течение шести месяцев с момента перемещения:

  • в семье есть только один из родителей с одним ребенком и более (возрастом до 18 лет)/пожилые люди (55 лет и старше);
  • семью возглавляет одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком/несколькими детьми (возрастом до 18 лет);
  • в семье есть несколько человек с особыми потребностями (инвалидность/хронические болезни);
  • не получали деньги от УВКБ ООН/других международных организаций.

2. Вынужденные переселенцы, находившиеся за границей и вернувшиеся, отвечают одному из критериев:

  • семья имеет только одного родителя с одним несовершеннолетним ребенком/детьми, пожилых людей, которым более 55 лет;
  • семью возглавляет одинокая/несколько одиноких пожилых людей, которым более 55 лет, лицо пожилого возраста с одним несовершеннолетним ребенком/детьми;
  • семья имеет одного/несколько человек с особыми потребностями (инвалидность, хронические болезни);
  • не получали пособия от других организаций.

3. Граждане, вернувшиеся на свои адреса проживания после вынужденного перемещения в другие области из-за войны, подпадают под следующие критерии:

  • в семье есть только один из родителей с одним ребенком и более (возрастом до 18 лет)/пожилые люди (55 лет и старше);
  • семью возглавляет одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или лицо пожилого возраста с одним ребенком/несколькими детьми (возрастом до 18 лет);
  • в семье есть несколько человек с особыми потребностями (инвалидность/хронические болезни);
  • не получали деньги от УВКБ ООН/других международных организаций.

Как оформить денежные выплаты от ООН

Процесс предоставления денежной помощи предполагает собеседование с партнером УВКБ ООН.

В частности, нужны следующие документы для предоставления в пункте сбора данных:

  • паспорт;
  • идентификационный номер;
  • свидетельство о рождении детей;
  • номер карты для выплаты пособия;
  • документы, где подтверждается принадлежность к категории уязвимости;
  • номер телефона.

При сборе данных должны присутствовать все члены семьи.

Что еще стоит знать

Напомним, некоторые украинцы могут рассчитывать на материальную помощь от благотворительной организации "Право на защиту". Выплаты, доступные в четырех регионах страны, предоставляют уязвимым категориям граждан.

Ранее мы писали, что Украина получила 2,2 млрд долларов от Международного валютного фонда. Средства помогут покрыть приоритетные расходы бюджета, в частности финансирование соцвыплат и зарплат.

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