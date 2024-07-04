Грошова допомога для українців — які діють програми у липні

Грошові купюри. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні у липні 2024 року для частини громадян доступна грошова допомога від Агенції ООН у справах біженців. Виплати на тримісячний період можуть оформити, зокрема, внутрішньо переміщені особи (ВПО).

Про це повідомляє видання Fakty.

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Розміри виплат від Агенції ООН

За програмою, на допомогу можуть розраховувати внутрішні переселенці та громадяни, які постраждали від агресії РФ на підконтрольних Україні територіях.

У 2024 році розмір допомоги становить 3,6 тис. гривень на місяць в одні руки. Виплата допомоги розрахована на тримісячний період. Водночас, видання зауважує, що якщо громадянин раніше отримував допомогу в розмірі 2,22 тис. гривень від будь-якої іншої агенції чи гуманітарної організації ООН, то у праві на виплати фінансової допомоги від УВКБ ООН буде відмовлено.

Місячний дохід громадян, які відповідають критеріям вразливості, повинен бути не вищим за 5,4 тис. гривень на одного члена родини.

Грошова допомога від ООН (одразу за три місяці) перераховується на гривневі банківські рахунки голові через фінансову установу Rapyd або Western Union.

Хто має право на грошову допомогу

Загалом громадяни мають підпадати під такі критерії:

1. Внутрішньо переміщені особи протягом шести місяців із моменту переміщення:

у родині є лише один з батьків з однією дитиною і більше (віком до 18 років)/особи похилого віку (55 років і більше);

сім'ю очолює самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і більше) або особа похилого віку з однією дитиною/кількома дітьми (віком до 18 років);

у родині є одна чи кілька осіб з особливими потребами (інвалідність/хронічні хвороби);

не отримували гроші від УВКБ ООН/інших міжнародних організацій.

2. Вимушені переселенці, які перебували за кордоном і повернулися, відповідають одному з критеріїв:

родина має тільки одного з батьків з однією неповнолітньою дитиною/ дітьми, осіб похилого віку, яким більше 55 років;

родину очолює самотня/кілька самотніх осіб похилого віку, яким більше 55 років, особа похилого віку з однією неповнолітньою дитиною/дітьми;

родина має одну/кілька осіб з особливими потребами (інвалідність, хронічні хвороби);

не отримували допомогу від інших організацій.

3. Громадяни, які повернулися на свої адреси проживання після вимушеного переміщення в інші області через війну, та підпадають під такі критерії:

у сім'ї є тільки один з батьків з однією дитиною і більше (віком до 18 років)/особи похилого віку (55 років і більше);

родину очолює самотня/кілька самотніх осіб похилого віку (55 років і більше) або особа похилого віку з однією дитиною/кількома дітьми (віком до 18 років);

у сім'ї є одна кілька осіб з особливими потребами (інвалідність/хронічні хвороби);

не отримували гроші від УВКБ ООН/інших міжнародних організацій.

Як оформити грошові виплати від ООН

Процес надання грошової допомоги передбачає співбесіду з партнером УВКБ ООН.

Зокрема, потрібні такі документи для надання в пункті збору даних:

паспорт;

ідентифікаційний номер;

свідоцтво про народження дітей;

номер картки для виплати допомоги;

документи, де підтверджується належність до категорії вразливості;

номер телефону.

Під час збору даних повинні бути присутні всі члени родини.

Що ще варто знати

Нагадаємо, деякі українці можуть розраховувати на матеріальну допомогу від благодійної організації "Право на захист". Виплати, які доступні у чотирьох регіонах країни, надають вразливим категоріям громадян.

Раніше ми писали, що Україна отримала 2,2 млрд доларів від Міжнародного валютного фонду. Кошти допоможуть покрити пріоритетні витрати бюджету, зокрема, фінансування соцвиплат та зарплат.