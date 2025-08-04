Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииПсихологияДомСпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьШоу-бизнесВкусАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Финансы Финансовая помощь в 4 тыс. грн — кто из украинцев имеет право

Финансовая помощь в 4 тыс. грн — кто из украинцев имеет право

Ua ru
Дата публикации 4 августа 2025 11:00
Выплаты для людей с инвалидностью и пенсионеров — кто может получить 4 тыс. грн
Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Общественная организация "Fight For Right" во время полномасштабной войны РФ против Украины продолжает поддерживать уязвимые категории граждан и тех, кто был вынужден переселиться из-за опасности. В частности, в рамках программы предусмотрена финансовая помощь в размере до 4 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба организации в соцсети Facebook.

Реклама
Читайте также:

Что нужно знать о помощи от Fight For Right

Как отмечают в ОО "Fight For Right", в частности, реализуют соответствующую программу помощи "Улучшение доступа к интегрированным услугам в сфере здравоохранения, психического здоровья и защиты для недавно перемещенных лиц и лиц, проживающих в прифронтовых районах на востоке Украины и на временно оккупированных территориях" в Запорожской области.

В ней могут принять участие такие категории граждан, которые были вынуждены переселиться из-за войны или проживают в прифронтовых населенных пунктах:

  • люди с инвалидностью;
  • граждане пожилого возраста.

Программа предусматривает:

  • предоставление вспомогательных средств (колесные кресла, ходунки, слуховые аппараты, костыли или трости);
  • поддержку во время эвакуации или помощи в получении социальных и медицинских услуг.

Граждане могут получить психологическую или юридическую консультацию.

Кроме того, в рамках программы можно получить до 4 тыс. грн денежной помощи на покрытие базовых потребностей.

В частности, граждане могут обратиться к юристам по следующим вопросам: правила получения статуса перемещенного лица и оформления выплаты, установление или восстановление статуса инвалидности, оформление пенсионных заявлений, другие жилищные, земельные и имущественные вопросы.

Как получить различные виды помощи в Запорожье

Для тех, кто хочет получить помощь от общественной организации "Fight For Right", нужно заполнить специальную анкету.

Однако организаторы предупреждают, что ее заполнение не дает 100% гарантии на получение помощи, а является лишь одним из шагов для рассмотрения заявки.

Граждане могут обращаться за поддержкой:

  • позвонив на горячую линию Fight For Right 0 800 30 66 33;
  • написав на почту help@ffr.org.ua.

Организация реализует проект при поддержке Première Urgence Internationale (PUI), а также United Humanitarian Front (UHF).

Ранее мы писали, как и кто может получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Гражданам необходимо подпадать под определенные критерии и иметь пакет документов.

Также мы рассказывали, что БФ "Каритас Донецк в г. Днепр" окажет помощь по проекту "REMARKET". В нем могут принять граждане, которые планируют вести бизнес во время военного положения.

выплаты финансовая помощь деньги инвалидность денежная помощь
Ксения Симонова - Редактор
Автор:
Ксения Симонова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации