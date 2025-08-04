Выплаты для людей с инвалидностью и пенсионеров — кто может получить 4 тыс. грн

Гривневые купюры в кошельке. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Общественная организация "Fight For Right" во время полномасштабной войны РФ против Украины продолжает поддерживать уязвимые категории граждан и тех, кто был вынужден переселиться из-за опасности. В частности, в рамках программы предусмотрена финансовая помощь в размере до 4 тыс. грн.

Об этом информирует пресс-служба организации в соцсети Facebook.

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Что нужно знать о помощи от Fight For Right

Как отмечают в ОО "Fight For Right", в частности, реализуют соответствующую программу помощи "Улучшение доступа к интегрированным услугам в сфере здравоохранения, психического здоровья и защиты для недавно перемещенных лиц и лиц, проживающих в прифронтовых районах на востоке Украины и на временно оккупированных территориях" в Запорожской области.

В ней могут принять участие такие категории граждан, которые были вынуждены переселиться из-за войны или проживают в прифронтовых населенных пунктах:

люди с инвалидностью;

граждане пожилого возраста.

Программа предусматривает:

предоставление вспомогательных средств (колесные кресла, ходунки, слуховые аппараты, костыли или трости);

поддержку во время эвакуации или помощи в получении социальных и медицинских услуг.

Граждане могут получить психологическую или юридическую консультацию.

Кроме того, в рамках программы можно получить до 4 тыс. грн денежной помощи на покрытие базовых потребностей.

В частности, граждане могут обратиться к юристам по следующим вопросам: правила получения статуса перемещенного лица и оформления выплаты, установление или восстановление статуса инвалидности, оформление пенсионных заявлений, другие жилищные, земельные и имущественные вопросы.

Как получить различные виды помощи в Запорожье

Для тех, кто хочет получить помощь от общественной организации "Fight For Right", нужно заполнить специальную анкету.

Однако организаторы предупреждают, что ее заполнение не дает 100% гарантии на получение помощи, а является лишь одним из шагов для рассмотрения заявки.

Граждане могут обращаться за поддержкой:

позвонив на горячую линию Fight For Right 0 800 30 66 33;

написав на почту help@ffr.org.ua.

Организация реализует проект при поддержке Première Urgence Internationale (PUI), а также United Humanitarian Front (UHF).

Ранее мы писали, как и кто может получить финансовую помощь от UNHCR Ukraine. Гражданам необходимо подпадать под определенные критерии и иметь пакет документов.

Также мы рассказывали, что БФ "Каритас Донецк в г. Днепр" окажет помощь по проекту "REMARKET". В нем могут принять граждане, которые планируют вести бизнес во время военного положения.