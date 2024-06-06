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Финансовая помощь на ремонт жилья — кто и где может получить

6 июня 2024 08:40
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова
Деньги на ремонт жилья — кто из украинцев имеет право на помощь
Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксения Симонова

В Украине часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) может получить финансовую помощь на модернизацию жилья. Зарегистрироваться на помощь могут переселенцы в Одесской области.

Об этом сообщает издание NV.

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Денежная помощь на модернизацию жилья

Как отмечается, проект призван обеспечить модернизацию жилья для ВПЛ с целью улучшения жилищных условий, обеспечения безопасного и функционального проживания. Модернизация жилья предполагает ряд работ:

  • ремонт крыши, герметизация швов;
  • замена старых окон и дверей на энергоэффективные для уменьшения потерь тепла;
  • ремонт систем отопления в виде замены современными, энергоэффективными котлами, радиаторами, а также системами управления отоплением;
  • обновление сантехники, установка бойлеров, обеспечение доступа к горячей воде.

Кто имеет право на помощь

Помощь могут получить уязвимые категории граждан со статусом ВПЛ, у которых есть повреждения дома незначительной силы и требуют улучшения условий. Люди получат денежную помощь на ремонт/улучшение условий, который смогут сделать самостоятельно или привлечь строительные компании.

Следует соответствовать каждому из пунктов:

  • есть статус внутренне перемещенного лица;
  • могут предоставить Меморандум о взаимопонимании с собственником, договор об аренде/письмо от собственника (если проживание бесплатно), документы на недвижимость;
  • не получали помощи на предоставление жилья от правительства или иной организации.

Нужно подпадать под категории:

  • доход меньше 6318 грн на одного человека в месяц;
  • одинокая мать/отец, опекун детей до 18 лет;
  • беременная женщина или кормящая мать с ребенком до 3 лет;
  • многодетная семья (с тремя и более детьми младше 18 лет);
  • лицо имеет инвалидность или тяжелую болезнь;
  • одинокий гражданин пожилого возраста (60+).

Для предварительной заявки нужно позвонить по телефону: 050 550 или заполнить форму по ссылке.

Что еще стоит знать

Также мы писали, что в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий рассказали о старте новой грантовой программы благодаря поддержке, оказанной через Бюро по гуманитарной помощи Агентства США по международному развитию (USAID). В ее рамках можно получить 5 тысяч долларов.

Также мы писали, что пострадавшие от войны граждане в ряде регионов могут оформить денежную помощь от французской организации ACTED. Один человек может получить 6,6 тысячи гривен.

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ВПЛ
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