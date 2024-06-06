Деньги на ремонт жилья — кто из украинцев имеет право на помощь

Финансовая помощь на ремонт жилья — кто и где может получить
В Украине часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) может получить финансовую помощь на модернизацию жилья. Зарегистрироваться на помощь могут переселенцы в Одесской области.
Об этом сообщает издание NV.
Денежная помощь на модернизацию жилья
Как отмечается, проект призван обеспечить модернизацию жилья для ВПЛ с целью улучшения жилищных условий, обеспечения безопасного и функционального проживания. Модернизация жилья предполагает ряд работ:
- ремонт крыши, герметизация швов;
- замена старых окон и дверей на энергоэффективные для уменьшения потерь тепла;
- ремонт систем отопления в виде замены современными, энергоэффективными котлами, радиаторами, а также системами управления отоплением;
- обновление сантехники, установка бойлеров, обеспечение доступа к горячей воде.
Кто имеет право на помощь
Помощь могут получить уязвимые категории граждан со статусом ВПЛ, у которых есть повреждения дома незначительной силы и требуют улучшения условий. Люди получат денежную помощь на ремонт/улучшение условий, который смогут сделать самостоятельно или привлечь строительные компании.
Следует соответствовать каждому из пунктов:
- есть статус внутренне перемещенного лица;
- могут предоставить Меморандум о взаимопонимании с собственником, договор об аренде/письмо от собственника (если проживание бесплатно), документы на недвижимость;
- не получали помощи на предоставление жилья от правительства или иной организации.
Нужно подпадать под категории:
- доход меньше 6318 грн на одного человека в месяц;
- одинокая мать/отец, опекун детей до 18 лет;
- беременная женщина или кормящая мать с ребенком до 3 лет;
- многодетная семья (с тремя и более детьми младше 18 лет);
- лицо имеет инвалидность или тяжелую болезнь;
- одинокий гражданин пожилого возраста (60+).
Для предварительной заявки нужно позвонить по телефону: 050 550 или заполнить форму по ссылке.
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