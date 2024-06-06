Деньги на ремонт жилья — кто из украинцев имеет право на помощь

Денежные купюры. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине часть внутренне перемещенных лиц (ВПЛ) может получить финансовую помощь на модернизацию жилья. Зарегистрироваться на помощь могут переселенцы в Одесской области.

Об этом сообщает издание NV.

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Денежная помощь на модернизацию жилья

Как отмечается, проект призван обеспечить модернизацию жилья для ВПЛ с целью улучшения жилищных условий, обеспечения безопасного и функционального проживания. Модернизация жилья предполагает ряд работ:

ремонт крыши, герметизация швов;

замена старых окон и дверей на энергоэффективные для уменьшения потерь тепла;

ремонт систем отопления в виде замены современными, энергоэффективными котлами, радиаторами, а также системами управления отоплением;

обновление сантехники, установка бойлеров, обеспечение доступа к горячей воде.

Кто имеет право на помощь

Помощь могут получить уязвимые категории граждан со статусом ВПЛ, у которых есть повреждения дома незначительной силы и требуют улучшения условий. Люди получат денежную помощь на ремонт/улучшение условий, который смогут сделать самостоятельно или привлечь строительные компании.

Следует соответствовать каждому из пунктов:

есть статус внутренне перемещенного лица;

могут предоставить Меморандум о взаимопонимании с собственником, договор об аренде/письмо от собственника (если проживание бесплатно), документы на недвижимость;

не получали помощи на предоставление жилья от правительства или иной организации.

Нужно подпадать под категории:

доход меньше 6318 грн на одного человека в месяц;

одинокая мать/отец, опекун детей до 18 лет;

беременная женщина или кормящая мать с ребенком до 3 лет;

многодетная семья (с тремя и более детьми младше 18 лет);

лицо имеет инвалидность или тяжелую болезнь;

одинокий гражданин пожилого возраста (60+).

Для предварительной заявки нужно позвонить по телефону: 050 550 или заполнить форму по ссылке.

Что еще стоит знать

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