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Допомога від USAID — хто і як може отримати 5 тис. доларів

4 червня 2024 12:35
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова
Грошова допомога до 5 тис. доларів — умови нової програми
Працівники агенції USAID. Фото: politring.com
a37390a7-80c4-4162-d928-133dd7192400 - Ксенія Симонова

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про старт нової грантової програми завдяки підтримці, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В її рамках можна отримати 5 тисяч доларів.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Деталі програми підтримки від USAID

Як зазначають у відомстві, грантова програма поширюється на малий та середній бізнес у чотирьох областях країни. Вона покликана допомогти підприємствам і підприємцям протистояти негативним наслідкам війни та посприяти збільшенню робочих місць.

Долучитися до програми зможуть  підприємства з таких областей:

  • Дніпропетровська;
  • Херсонська;
  • Миколаївська;
  • Запорізька.

Пріоритет у праві на грант надаватимуть підприємствам та ФОПам, які постраждали через війну та продають/виробляють товари чи надають послуги, що необхідні для базових потреб населення.

При цьому гроші можна використати на різноманітні витрати, зокрема:

  • купівлю обладнання;
  • оренду приміщення;
  • оплату лізингу обладнання;
  • інші потреби підприємства.

Максимальна сума гранту за відповідною програмою становить до 5 тисяч доларів.

Ще програма передбачає до п'яти годин бізнес-консультацій у таких питаннях як:

  • бухгалтерський облік;
  • маркетинг;
  • юридична допомога.

Як взяти участь у програмі

Для того, щоб взяти участь у програмі, потрібно:

  • внести дані в анкету, додавши бізнес-план у довільній формі;
  • гарантувати працевлаштування на щонайменше на шість місяців мінімум однієї особи, котра постраждала від війни. У суму гранту не входить зарплата для нового співробітника, проте держава надає компенсації, якщо працівник має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) чи інвалідність;
  • у чіткі терміни подати звіт про використання отриманих коштів на відповідні цілі, визначені програмою.

Деталі можна уточнити за електронною адресою чи номером телефону:

Що ще варто знати

Нагадаємо, бізнес протягом червня 2024 року може отримати фінансову допомогу від EU4Business. Гроші можна спрямувати на розвиток експорту та інновацій.

Також повідомлялося, що які постраждали від війни, у низці регіонів можуть оформити грошову допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. гривень.

бізнес
матеріальна допомога
фінанси
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фінансова допомога

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