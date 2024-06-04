Грошова допомога до 5 тис. доларів — умови нової програми

Працівники агенції USAID. Фото: politring.com

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли про старт нової грантової програми завдяки підтримці, наданій через Бюро з питань гуманітарної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку (USAID). В її рамках можна отримати 5 тисяч доларів.

Про це інформує пресслужба Мінреінтеграції.

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Деталі програми підтримки від USAID

Як зазначають у відомстві, грантова програма поширюється на малий та середній бізнес у чотирьох областях країни. Вона покликана допомогти підприємствам і підприємцям протистояти негативним наслідкам війни та посприяти збільшенню робочих місць.

Долучитися до програми зможуть підприємства з таких областей:

Дніпропетровська;

Херсонська;

Миколаївська;

Запорізька.

Пріоритет у праві на грант надаватимуть підприємствам та ФОПам, які постраждали через війну та продають/виробляють товари чи надають послуги, що необхідні для базових потреб населення.

При цьому гроші можна використати на різноманітні витрати, зокрема:

купівлю обладнання;

оренду приміщення;

оплату лізингу обладнання;

інші потреби підприємства.

Максимальна сума гранту за відповідною програмою становить до 5 тисяч доларів.

Ще програма передбачає до п'яти годин бізнес-консультацій у таких питаннях як:

бухгалтерський облік;

маркетинг;

юридична допомога.

Як взяти участь у програмі

Для того, щоб взяти участь у програмі, потрібно:

внести дані в анкету, додавши бізнес-план у довільній формі;

гарантувати працевлаштування на щонайменше на шість місяців мінімум однієї особи, котра постраждала від війни. У суму гранту не входить зарплата для нового співробітника, проте держава надає компенсації, якщо працівник має статус внутрішньо переміщеної особи (ВПО) чи інвалідність;

у чіткі терміни подати звіт про використання отриманих коштів на відповідні цілі, визначені програмою.

Деталі можна уточнити за електронною адресою чи номером телефону:

[email protected];

0 800 339 518.

Що ще варто знати

Нагадаємо, бізнес протягом червня 2024 року може отримати фінансову допомогу від EU4Business. Гроші можна спрямувати на розвиток експорту та інновацій.

Також повідомлялося, що які постраждали від війни, у низці регіонів можуть оформити грошову допомогу від французької організації ACTED. Одна людина може отримати 6,6 тис. гривень.