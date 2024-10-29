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Финансовая помощь до 5 тыс. грн — где выдают средства на лечение

29 октября 2024 13:00
Ксения Симонова - Редактор
Помощь до 5 тыс. грн на лекарства — где украинцам выдают средства
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В одном из регионов гражданам выплачивают адресную денежную помощь на лечение до 5 тыс. гривен. На такую поддержку, финансируемую из городского бюджета, могут рассчитывать жители Херсона.

Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской городской военной администрации.

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Детальнее о программе помощи на лечение

Как отмечается, Херсонская громада предоставляет из бюджета гражданам адресную финпомощь на лечение.

Соответствующая программа поддержки действует уже не первый год на фоне войны. В частности, в 2023 году средства на медикаменты смогли получить более 1,2 тыс. граждан.

С начала 2024 года денежную помощь получили около 1,18 тыс. человек на общую сумму почти 4,8 млн гривен.

 

денежная помощь 2024
Объявление. Источник: Херсонская ГВА

Какие суммы помощи и как получить

Граждане могут оформить адресную финансовую помощь для лечения в следующих суммах:

  • 5 тыс. гривен — на стационарное лечение или проведение операций онкозаболеваний (злокачественных новообразований);
  • 3 тыс. гривен — людям с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения;
  • 5 тыс. гривен — на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах;
  • 5 тыс. гривен — на эндопротезирование суставов.

Получить дополнительную информацию, в том числе о перечне документов и порядке оформления выплат, можно по телефонам:

  • в Днепровском районе — (099) 25-35-491;
  • в Корабельном районе — (050) 87-51-141;
  • в Центральном районе — (066) 44-79-236.

Что еще стоит знать

Напомним, в Винницкой и Днепропетровской областях доступна денежная помощь на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Выплаты от Гуманитарного фонда для Украины (UHF) будут предоставляться в течение шести месяцев.

Также мы писали, что за последние дни октября 2024 года состоится регистрация на предоставление финансовой помощи жителям Киевской области в рамках программы UNHCR Украина. Для этого нужно соответствовать определенным критериям.

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