Помощь до 5 тыс. грн на лекарства — где украинцам выдают средства

Финансовая помощь до 5 тыс. грн — где выдают средства на лечение
В одном из регионов гражданам выплачивают адресную денежную помощь на лечение до 5 тыс. гривен. На такую поддержку, финансируемую из городского бюджета, могут рассчитывать жители Херсона.
Об этом сообщили в пресс-службе Херсонской городской военной администрации.
Детальнее о программе помощи на лечение
Как отмечается, Херсонская громада предоставляет из бюджета гражданам адресную финпомощь на лечение.
Соответствующая программа поддержки действует уже не первый год на фоне войны. В частности, в 2023 году средства на медикаменты смогли получить более 1,2 тыс. граждан.
С начала 2024 года денежную помощь получили около 1,18 тыс. человек на общую сумму почти 4,8 млн гривен.
Какие суммы помощи и как получить
Граждане могут оформить адресную финансовую помощь для лечения в следующих суммах:
- 5 тыс. гривен — на стационарное лечение или проведение операций онкозаболеваний (злокачественных новообразований);
- 3 тыс. гривен — людям с онкозаболеваниями, которые не проходили стационарного лечения;
- 5 тыс. гривен — на оперативное вмешательство на сердце и сердечных сосудах;
- 5 тыс. гривен — на эндопротезирование суставов.
Получить дополнительную информацию, в том числе о перечне документов и порядке оформления выплат, можно по телефонам:
- в Днепровском районе — (099) 25-35-491;
- в Корабельном районе — (050) 87-51-141;
- в Центральном районе — (066) 44-79-236.
Что еще стоит знать
Напомним, в Винницкой и Днепропетровской областях доступна денежная помощь на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц. Выплаты от Гуманитарного фонда для Украины (UHF) будут предоставляться в течение шести месяцев.
Также мы писали, что за последние дни октября 2024 года состоится регистрация на предоставление финансовой помощи жителям Киевской области в рамках программы UNHCR Украина. Для этого нужно соответствовать определенным критериям.
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