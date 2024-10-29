Допомога до 5 тис. грн на ліки — де українцям видають кошти

Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В одному з регіонів громадянам виплачують адресну грошову допомогу на лікування до 5 тис. гривень. На таку підтримку, фінансовану з міського бюджету, можуть розраховувати жителі Херсона.

Про це повідомили в пресслужбі Херсонської міської військової адміністрації.

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Детальніше про програму допомоги на лікування

Як зазначається, Херсонська громада надає з бюджету громадянам адресну фіндопомогу на лікування.

Відповідна програма підтримки діє вже не перший рік на тлі війни. Зокрема, у 2023 році кошти на медикаменти змогли отримати понад 1,2 тис. громадян.

З початку 2024 року грошову допомогу отримали близько 1,18 тис. осіб на загальну суму майже 4,8 млн гривень.

Оголошення. Джерело: Херсонська МВА

Які суми допомоги та як отримати

Громадяни можуть оформити адресну фінансову допомогу на лікування у таких сумах:

5 тис. гривень — на стаціонарне лікування або проведення операцій онкозахворювань (злоякісних новоутворень);

3 тис. гривень — людям з онкозахворюваннями, які не проходили стаціонарного лікування;

5 тис. гривень — на оперативне втручання на серці та серцевих судинах;

5 тис. гривень — на ендопротезування суглобів.

Отримати додаткову інформацію, зокрема про перелік документів та порядок оформлення виплат, можна за номерами телефонів:

у Дніпровському районі — (099) 25−35−491;

у Корабельному районі — (050) 87−51−141;

у Центральному районі — (066) 44−79−236.

Що ще варто знати

Нагадаємо, у Вінницькій та Дніпропетровській областях доступна грошова допомога на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб.Виплати від Гуманітарного фонду для України (UHF) надаватимуть упродовж шести місяців.

Також ми писали, що за останні дні жовтня 2024 року відбудеться реєстрація на надання фінансової допомоги жителям Київської області в рамках програми UNHCR Україна. Для цього потрібно відповідати певним критеріям.