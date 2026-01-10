Мошенники присылают пенсионерам фейковые сообщения — как реагировать

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

В 2026 году некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий. Причина — эти люди не прошли идентификацию, как того требовал Пенсионный фонд Украины. Однако специалисты предупреждают о возникновении новой угрозы, из-за которой люди могут потерять свои деньги.

Об этом пишут в Telegram-канале Киберполиции.

Реклама

Читайте также:

Мошенничество с пенсиями

Как говорится в публикации, мошенники выманивают конфиденциальную информацию у пенсионеров, пользуясь новой схемой обмана: они рассылают в мессенджерах фейковые сообщения и просят украинцев пожилого возраста подтвердить свой возраст. Эту необходимость они аргументируют тем, что это поможет людям "сохранить пенсию".

"Цель таких сообщений — воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальные данные. Если перейти по ссылке и ввести свои персональные или банковские данные, вы фактически передадите их мошенникам", — предупредили правоохранители.

В полиции также напомнили, что для назначения пенсий или прекращения выплат нужны официальные решения парламента и правительства. Сообщения в социальных сетях от неизвестных пользователей не нужно воспринимать всерьез.

Как защитить себя и свои деньги

Если аферистам удастся получить конфиденциальную информацию, то они смогут использовать ее, чтобы взломать аккаунты в соцсетях, получить доступ к онлайн-банкингу и украсть деньги. Поэтому для того, чтобы не попасть впросак, следует придерживаться следующих правил:

не открывайте сомнительные ссылки, которые вам прислали в сообщениях, мессенджерах или по электронной почте;

не распространяйте собственные или банковские данные на незнакомых сайтах;

подозрительные сообщения нужно сразу удалять;

информацию о пенсиях, субсидиях, льготах, страховых и соцвыплат нужно проверять на сайте Пенсионного фонда Украины или на других официальных сайтах;

проверяйте данные о пенсиях, субсидиях, льготах, страховых и социальных выплатах только на официальных ресурсах, в частности на сайте Пенсионного фонда Украины.

Если же вы таки попали на крючок к мошенникам, то не медлите, а как можно быстрее отправляйте электронное обращение в киберполицию.

Ранее мы рассказывали, куда денутся деньги с пенсионной карты, если долго ими не пользоваться. Ответ озвучили в Пенсионном фонде Украины. Узнавайте также, как мошенники используют фишинговые атаки против обычных украинцев. Известно, есть ли способ избежать встречи с аферистами.