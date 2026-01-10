Мошенники присылают пенсионерам фейковые сообщения — как реагировать

Пенсии под угрозой — какую хитрую схему придумали аферисты
В 2026 году некоторым украинцам могут прекратить выплату пенсий. Причина — эти люди не прошли идентификацию, как того требовал Пенсионный фонд Украины. Однако специалисты предупреждают о возникновении новой угрозы, из-за которой люди могут потерять свои деньги.
Об этом пишут в Telegram-канале Киберполиции.
Мошенничество с пенсиями
Как говорится в публикации, мошенники выманивают конфиденциальную информацию у пенсионеров, пользуясь новой схемой обмана: они рассылают в мессенджерах фейковые сообщения и просят украинцев пожилого возраста подтвердить свой возраст. Эту необходимость они аргументируют тем, что это поможет людям "сохранить пенсию".
"Цель таких сообщений — воспользоваться невнимательностью людей и выманить конфиденциальные данные. Если перейти по ссылке и ввести свои персональные или банковские данные, вы фактически передадите их мошенникам", — предупредили правоохранители.
В полиции также напомнили, что для назначения пенсий или прекращения выплат нужны официальные решения парламента и правительства. Сообщения в социальных сетях от неизвестных пользователей не нужно воспринимать всерьез.
Как защитить себя и свои деньги
Если аферистам удастся получить конфиденциальную информацию, то они смогут использовать ее, чтобы взломать аккаунты в соцсетях, получить доступ к онлайн-банкингу и украсть деньги. Поэтому для того, чтобы не попасть впросак, следует придерживаться следующих правил:
- не открывайте сомнительные ссылки, которые вам прислали в сообщениях, мессенджерах или по электронной почте;
- не распространяйте собственные или банковские данные на незнакомых сайтах;
- подозрительные сообщения нужно сразу удалять;
- информацию о пенсиях, субсидиях, льготах, страховых и соцвыплат нужно проверять на сайте Пенсионного фонда Украины или на других официальных сайтах;
- проверяйте данные о пенсиях, субсидиях, льготах, страховых и социальных выплатах только на официальных ресурсах, в частности на сайте Пенсионного фонда Украины.
Если же вы таки попали на крючок к мошенникам, то не медлите, а как можно быстрее отправляйте электронное обращение в киберполицию.
