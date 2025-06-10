Искусственный долг в Ощадбанке — как избежать проблем

Человек держит деньги и карту в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Клиенты государственного "Ощадбанка" жалуются на возникновение автоматического кредитного долга из-за особенностей механизма обработки денежных переводов. Известно, как можно избежать подобных проблем.

О таком случае говорится на портале "Минфин" в разделе отзывов.

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Как сообщила одна из клиенток финучреждения, на ее счете в Ощадбанке возникла кредитная задолженность, тогда как средства в банке не занимала.

Оказалось, что причиной соответствующей ситуации стал длительный механизм обработки денежных переводов.

Деньги, отправленные на счет, могут высвечиваться в мобильном приложении номинально, тогда как на самом деле они могут еще несколько дней находиться в обработке. В случае использования этой суммы, которая официально считается незачисленной, клиентам выставляют долги по кредиту.

"На нашу карту Ощадбанка пришел перевод, которого мы ждали. Деньги перевода отображались на карте в приложении. Мы начали использовать эти деньги, как обычно при оплате в супермаркете. А сегодня случайно зашли в приложение и увидели, что у нас какой-то кредит, которого мы никогда не брали, и долг! На горячей линии банка сотрудник сообщил, что деньги перевода еще не зачислены и поэтому оформлен кредит", — говорится в сообщении.

Женщина отметила, что государственный банк вводит клиентов в заблуждение, информируя, что средства уже якобы находятся на счете, вместо сообщения об их обработке.

"Хотелось бы узнать, как это может быть, что деньги пришли и отображаются на карте, но банк говорит, что они еще не зачислены? Мы не против ждать два дня, когда деньги будут зачислены, но зачем вы показываете их на карте, как перевод, который уже пришел, и без нашего согласия навязываете нам кредит и долг, даже не предупреждая нас об этом. Почему деньги на карте не высвечиваются после реального зачисления, а показываются, когда их еще нет, а клиент банка даже этого не знает?...", — подчеркнула клиентка.

Скриншот. Источник: Минфин

Правила зачисления средств в Ощадбанке

Согласно внутренним правилам финучреждения, все операции по счету в Ощадбанке обрабатываются от двух часов до трех банковских суток. Чаще всего средства поступают через несколько суток.

В связи с этим клиентам рекомендуют проверять статус соответствующих операций. Это можно сделать в мобильном приложении "Ощад/24". Для этого нужно совершить несколько шагов:

в приложении при открытии нажать "получить квитанцию";

если там будет написано "в обработке", деньги нельзя трогать, пока не исчезнет статус операции.

Ранее мы рассказывали, что клиентов Ощадбанка лишают доступа к средствам после некоторых финансовых операций. В частности, такое развитие событий грозит в случае продажи жилья по программе "еВідновлення".

Также сообщалось, что клиенты Ощадбанка рассказали о навязывании договоров на страхование при переоформлении карт за 150 грн. Известно, можно ли отказаться от соответствующего сервиса.