Фальшивые гривны в Украине — какие банкноты чаще всего становятся объектом подделки в 2024 году

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Украина отмечается низким уровнем фальшивомонетничества гривны. На один миллион настоящих банкнот гривны оказывается всего 2,1 поддельных. Известно, какие именно купюры чаще всего подделывают фальшивомонетчики.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на начальника управления организации изготовления и защиты денег Департамента денежного обращения Валерия Строчкова.

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На какие банкноты следует обратить внимание

По словам Строкова, с начала полномасштабной войны уровень подделки гривневых купюр в Украине остается низким. Это около 2,1 поддельных на один миллион настоящих банкнот по итогам 2023 года. Этот показатель в странах ЕС был выше почти в восемь раз.

Строчков указал, что фальшивомонетчики подрабатывают и сбывают, в частности через торговые заведения, банкноты номиналом 200 гривен образца 2007 года и 500 гривен образца 2006 года. Поэтому банки, сотрудничая с клиентами, должны акцентировать внимание на предотвращении попадания в обращение поддельных банкнот старого образца.

"Банкноты гривны образца 2014-2019 годов имеют инновационные оптически-сменные элементы, которые кассовые работники и граждане могут легко проверить, а злоумышленникам — трудно подделать", — добавил он.

Как выявить фальшивые 200 гривен

На поддельных "двухсотках", которые рисовали под серию 2007 года, указан неправильный год выпуска — 2014-й. Они изготовлены на качественной бумаге — специально защищены. По всей ее плоскости просматривается водяной знак в виде темной и светлой буквы "S".

Также фальшивые 200-гривневые банкноты можно отличить от настоящих по следующим признакам:

Все изображения на банкноте выполнены цветной струйной печатью, при этом цвет приближен к цветам настоящих банкнот.

Рельефность элементов печати ощущается на ощупь, имитируемая тиснением бумаги. Деформация бумаги не совпадает с печатным изображением.

Ультрафиолетовая защита также имитирована, но цвета флуоресцирующих изображений приближены к оригиналу. Флуоресценция не совпадает с печатными изображениями.

Эффект изменения цвета оптически переменного изображения цифрового обозначения номинала "200" на лицевой стороне банкноты не имитирован.

Часть сквозного элемента (цифровое обозначение номинала "200") при рассмотрении банкноты против света в большинстве подделок совпадает.

Латентное изображение в виде цифрового обозначения номинала "200" не имитировано.

Микротексты отчасти читаются.

Как отличить поддельные 500 гривен

Главный специалист департамента денежного обращения НБУ Виталий Ковтонюк рассказал, что поддельные купюры можно отличить на ощупь, поскольку они склеены из двух листов. Кроме того, у фальшивых банкнот менее четкие изображения. Также поддельные гривны можно отличить при взгляде под углом.

Что еще стоит знать

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) с 27 по 31 мая усилил поддержку гривны, увеличив продажу валюты на межбанковском валютном рынке. Объем вырос на 58% против предыдущей недели.

Мы также писали, что в Украине в мае 2024 года резко возрос спрос на безналичную валюту. Регулятор объясняет это увеличением бюджетных расходов из-за поступления международной помощи в марте и апреле.