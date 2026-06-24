Отпуска украинцев: кого могут лишить отдыха и когда грозят штрафы

Пляжные атрибуты и подсчеты в офисе. Фото: Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

В украинском трудовом законодательстве предусмотрены четкие правила относительно права работников на законный ежегодный отпуск. Известно, какое наказание грозит в случае отказа работодателя отправлять граждан в отпуск в соответствии с графиком или в случае отказа самих работников подавать заявление на отпуск во время военного положения в 2026 году.

Об особенностях предоставления отпусков во время войны сообщает издание Новини.LIVE.

Обязательность соблюдения графика отпусков для работников

Согласно ст. 79 Кодекса законов о труде (КЗоТ) и ст. 10 закона № 504/96-ВР "Об отпусках", предоставление отпусков должно определяться графиком. Нормы законодательства предусматривают обязательное соблюдение графика отпусков для обеих сторон трудовых отношений.

Учитывая это, работодатели имеют законное право отправлять работников в отпуск на основании утвержденного графика даже в случае их отказа и отсутствия соответствующего заявления.

В таком случае руководство должно выполнить следующие шаги:

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Уведомить такого работника в письменной форме о дате начала отпуска в течение двух недель до даты, установленной графиком; Издать приказ о предоставлении отпуска на основании утвержденного графика; Выплатить отпускные до начала отпуска (не позднее последнего дня перед его началом).

Наказание за нарушение правил предоставления отпуска

В соответствии со ст. 139 Кодекса законов о труде, отказ работников от отпусков, предусмотренных графиком, может быть расценен как нарушение трудовой дисциплины, поскольку работники обязаны выполнять распоряжения работодателей.

Если гражданин не захочет подписать приказ об отпуске, руководство может составить акт об отказе от ознакомления с соответствующим приказом.

Согласно нормам законодательства, отпуск может считаться предоставленным законно даже без подписи работника при условии:

своевременного уведомления (в течение двух недель);

наличия акта об отказе.

В частности, судебная практика в основном поддерживает позицию об обязательности соблюдения графика для обеих сторон.

В то же время существуют определенные нюансы: работники имеют право попросить перенести отпуск, если руководство нарушило двухнедельный срок уведомления или своевременно не выплатило отпускные.

Работодатели также могут ограничить продолжительность ежегодного отпуска 24 днями за рабочий год или отказать в его предоставлении, если речь идет о работе на объектах критической инфраструктуры во время военного положения.

При этом отсутствие отпуска в течение двух лет подряд будет считаться нарушением законодательства, из-за чего могут грозить штрафы за нарушение трудового права.

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