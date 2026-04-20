Евро бьет новые рекорды: что происходит с курсом валюты в Украине

Евро бьет новые рекорды: что происходит с курсом валюты в Украине

Дата публикации 20 апреля 2026 15:46
Курс евро в Украине обновил рекорд: сколько стоит валюта 20 апреля
Человек считает евро. Фото: Новини.LIVE

В понедельник, 20 апреля, Национальный банк Украины установил официальный курс евро на уровне 51,7667 грн, что на 35 копеек выше предыдущего показателя. Таким образом европейская валюта установила новый исторический максимум.

Новини.LIVE рассказывают, что происходит с курсом евро в банках и обменниках Украины.

Как изменился курс евро в банках

Согласно данным сервиса "Минфин", курс евро в банках тоже обновил рекордный показатель, который был зафиксирован накануне выходных — 18 апреля 2026 года. Тогда европейскую валюту финансовые учреждения продавали в среднем по 52,278 грн.

В понедельник, 20 апреля, банки продают и покупают валюту на 5 копеек дороже, чем накануне — по 52,30 грн/евро и 51,45 грн/евро соответственно.

Что происходит с курсом евро в обменниках

В обменных пунктах ситуация развивается не так динамично. Евро за сутки подорожало на 1 копейку в продаже — до 51,96 грн, и на 3 копейки в покупке — до 51,63 грн. Поэтому свой предыдущий рекорд европейской валюте в обменниках преодолеть не удалось.

Самая высокая стоимость евро в обменниках, как и в банках, была в пятницу, 18 апреля — 52,09 грн/евро в продаже и 51,74 грн/евро в покупке.

Курс євро в Україні
Курс евро в Украине 20 апреля. Фото: скриншот

Чего ждать от курса евро в Украине в дальнейшем

Доктор экономических наук Алексей Плотников пояснил в эксклюзивном комментарии редакции Новини.LIVE, что официальный курс гривны к евро 51,76 грн, который установил Нацбанк на понедельник, 20 апреля, это самый высокий показатель за все время.

Он фактически подводит рынок к новой психологической черте. Рост курса объясняется прежде всего усилением евро по отношению к доллару на международных рынках.

"Поскольку нет логической развязки войны США с Ираном, евро на мировом рынке дорожает. Плюс НБУ ранее ориентировался на корректировку доллара, а евро оставалось неизменным. А теперь регулятор сознательно изменил подход, что привело к росту курса евро", — констатировал эксперт.

Если еще в марте соотношение между валютами держалось на уровне 1,15-1,16 доллара за евро, то сейчас оно повысилось до 1,18. По словам Плотникова, НБУ решил не сдерживать курс искусственно, что позволяет выгоднее учесть возможное поступление в бюджет кредита от ЕС в размере 90 млрд евро.

Перспективы удешевления евро в Украине напрямую зависят от укрепления доллара в ключевой валютной паре. Впрочем, глобальные тенденции пока не свидетельствуют о таком сценарии. Именно поэтому уже в ближайшие дни стоит ожидать колебания официального курса в диапазоне 51,50-51,90 грн за евро.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, может ли евро стать бюджетообразующей валютой в Украине. Сейчас официальный курс валют отражает соотношение гривны к доллару. Хотя большинство финансовых операций государство осуществляет в европейской валюте.

Также Новини.LIVE писали, какую валюту сейчас выгоднее покупать украинцам. Война между США и Ираном существенно изменила настроения на мировом валютном рынке. Однако при инвестировании в иностранные валюты надо учесть несколько важных нюансов.

курс валют курс евро обмен валют
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Виктория Илюхина
