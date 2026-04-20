Курс євро в Україні оновив рекорд: скільки коштує валюта 20 квітня

Людина рахує євро.

У понеділок, 20 квітня, Національний банк України встановив офіційний курс євро на рівні 51,7667 грн, що на 35 копійок вище попереднього показника. Таким чином європейська валюта встановила новий історичний максимум.

Новини.LIVE розповідають, що відбувається з курсом євро в банках та обмінниках України.

Як змінився курс євро в банках

Згідно з даними сервісу "Мінфін", курс євро в банках теж оновив рекордний показник, який був зафіксований напередодні вихідних — 18 квітня 2026 року. Тоді європейську валюту фінансові установи продавали в середньому по 52,278 грн.

У понеділок, 20 квітня, банки продають та купують валюту на 5 копійок дорожче, ніж напередодні — по 52,30 грн/євро та 51,45 грн/євро відповідно.

Що відбувається з курсом євро в обмінниках

В обмінних пунктах ситуація розвивається не так динамічно. Євро за добу подорожчало на 1 копійку у продажу — до 51,96 грн, та на 3 копійки у купівлі — до 51,63 грн. Тож свій попередній рекорд європейській валюті в обмінниках подолати не вдалося.

Читайте також:

Найвища вартість євро в обмінниках, як і в банках, була у п’ятницю, 18 квітня — 52,09 грн/євро у продажу та 51,74 грн/євро у купівлі.

Курс євро в Україні 20 квітня.

Чого чекати від курсу євро в Україні надалі

Доктор економічних наук Олексій Плотніков пояснив в ексклюзивному коментарі редакції Новини.LIVE, що офіційний курс гривні до євро 51,76 грн, який встановив Нацбанк на понеділок, 20 квітня, це найвищий показник за весь час.

Він фактично підводить ринок до нової психологічної межі. Зростання курсу пояснюється передусім посиленням євро відносно долара на міжнародних ринках.

"Оскільки немає логічної розв'язки війни США з Іраном, євро на світовому ринку дорожчає. Плюс НБУ раніше орієнтувався на коригування долара, а євро залишалося незмінним. А тепер регулятор свідомо змінив підхід, що призвело до зростання курсу євро", — констатував експерт.

Якщо ще в березні співвідношення між валютами трималося на рівні 1,15–1,16 долара за євро, то зараз воно підвищилося до 1,18. За словами Плотнікова, НБУ вирішив не стримувати курс штучно, що дозволяє вигідніше врахувати можливе надходження до бюджету кредиту від ЄС у розмірі 90 млрд євро.

Перспективи подешевшання євро в Україні напряму залежать від зміцнення долара у ключовій валютній парі. Втім, глобальні тенденції поки не свідчать про такий сценарій. Саме тому вже найближчими днями варто очікувати коливання офіційного курсу в діапазоні 51,50–51,90 грн за євро.

Раніше Новини.LIVE розповідали, чи може євро стати бюджетоутворювальною валютою в Україні. Наразі офіційний курс валют відображає співвідношення гривні до долара. Хоча більшість фінансових операцій держава здійснює у європейській валюті.

Також Новини.LIVE писали, яку валюту зараз вигідніше купувати українцям. Війна між США та Іраном суттєво змінила настрої на світовому валютному ринку. Проте при інвестуванні в іноземні валюти треба врахувати декілька важливих нюансів.