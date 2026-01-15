РВС Банк окончательно перешел под контроль эстонских инвесторов

Финансовая группа Iute Group AS купила украинский банк. Фото: Iute.com

Эстонская банковская группа окончательно зашла на украинский рынок через сделку с проблемным банком. Фонд гарантирования вкладов продал сто процентов акций переходного банка, созданного на базе обанкротившегося РВС Банка.

Об этом сообщает "Экономическая правда".

Реклама

Читайте также:

Кто и что именно купил

Речь идет о ПАО "Переходный банк Юте Банк", сформированный на базе обанкротившегося "РВС банка". Покупателем стала Iute Group AS — финансовая группа, основанная в Эстонии, которая специализируется на розничном кредитовании и цифровых банковских сервисах.

Именно Iute Group победила в конкурсе, организованном Фондом гарантирования вкладов, и взяла на себя всю цепь операций — от создания переходного банка до его последующей продажи иностранному инвестору.

Как проходила сделка

Директор-распорядитель Фонда гарантирования вкладов Ольга Билай пояснила, что модель предусматривала максимально сжатый график: лицензирование, передача активов и обязательств, а затем — финальная продажа.

По ее словам, именно такая схема позволила без затягиваний вывести проблемный банк с рынка.

В самой Iute Group отмечают, что сделка полностью вписывается в их долгосрочную стратегию. После докапитализации и приведения всех процессов в соответствие с требованиями Национального банка Украины "ЮТЕ Банк" будет работать как полностью цифровое учреждение.

Ожидается, что банк возглавит Артур Муравицкий, банкир с более чем двадцатилетним опытом работы в финансовом секторе, который будет отвечать за запуск и масштабирование новой модели.

Ранее мы писали, что суд отобрал у российского олигарха долю в стратегическом Крюковском вагоностроительном заводе, который работает для железнодорожной отрасли десятилетиями.

Также мы сообщали, что до 15 марта 2026 года украинские пенсионеры, которым поступают выплаты на карточные счета государственного "Ощадбанка", могут ежемесячно получать денежные бонусы.