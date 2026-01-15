РВС Банк остаточно перейшов під контроль естонських інвесторів

Фінансова група Iute Group AS купила український банк. Фото: Iute.com

Естонська банківська група остаточно зайшла на український ринок через угоду з проблемним банком. Фонд гарантування вкладів продав сто відсотків акцій перехідного банку, створеного на базі збанкрутілого РВС Банку.

Про це повідомляє "Економічна правда".

Хто і що саме купив

Йдеться про ПрАТ "Перехідний банк Юте Банк", сформований на базі збанкрутілого "РВС банку". Покупцем стала Iute Group AS — фінансова група, заснована в Естонії, яка спеціалізується на роздрібному кредитуванні та цифрових банківських сервісах.

Саме Iute Group перемогла в конкурсі, організованому Фондом гарантування вкладів, і взяла на себе весь ланцюг операцій — від створення перехідного банку до його подальшого продажу іноземному інвестору.

Як проходила угода

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай пояснила, що модель передбачала максимально стислий графік: ліцензування, передання активів і зобов’язань, а потім — фінальний продаж.

За її словами, саме така схема дозволила без затягувань вивести проблемний банк із ринку.

У самій Iute Group наголошують, що угода повністю вписується в їхню довгострокову стратегію. Після докапіталізації та приведення всіх процесів у відповідність до вимог Національного банку України "ЮТЕ Банк" працюватиме як повністю цифрова установа.

Очікується, що банк очолить Артур Муравицький — банкір із понад двадцятирічним досвідом роботи у фінансовому секторі, який відповідатиме за запуск і масштабування нової моделі.

