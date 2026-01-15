Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Естонська компанія купила український банк-банкрут — деталі

Естонська компанія купила український банк-банкрут — деталі

Ua ru
Дата публікації: 15 січня 2026 14:59
РВС Банк остаточно перейшов під контроль естонських інвесторів
Фінансова група Iute Group AS купила український банк. Фото: Iute.com

Естонська банківська група остаточно зайшла на український ринок через угоду з проблемним банком. Фонд гарантування вкладів продав сто відсотків акцій перехідного банку, створеного на базі збанкрутілого РВС Банку.

Про це повідомляє "Економічна правда".

Реклама
Читайте також:

Хто і що саме купив

Йдеться про ПрАТ "Перехідний банк Юте Банк", сформований на базі збанкрутілого "РВС банку". Покупцем стала Iute Group AS — фінансова група, заснована в Естонії, яка спеціалізується на роздрібному кредитуванні та цифрових банківських сервісах.

Саме Iute Group перемогла в конкурсі, організованому Фондом гарантування вкладів, і взяла на себе весь ланцюг операцій — від створення перехідного банку до його подальшого продажу іноземному інвестору.

Як проходила угода

Директорка-розпорядниця Фонду гарантування вкладів Ольга Білай пояснила, що модель передбачала максимально стислий графік: ліцензування, передання активів і зобов’язань, а потім — фінальний продаж.

За її словами, саме така схема дозволила без затягувань вивести проблемний банк із ринку.

У самій Iute Group наголошують, що угода повністю вписується в їхню довгострокову стратегію. Після докапіталізації та приведення всіх процесів у відповідність до вимог Національного банку України "ЮТЕ Банк" працюватиме як повністю цифрова установа. 

Очікується, що банк очолить Артур Муравицький — банкір із понад двадцятирічним досвідом роботи у фінансовому секторі, який відповідатиме за запуск і масштабування нової моделі.

Раніше ми писали, що суд відібрав у російського олігарха частку в стратегічному Крюківському вагонобудівному заводі, який працює для залізничної галузі десятиліттями.

Також ми повідомляли, що до 15 березня 2026 року українські пенсіонери, яким надходять виплати на карткові рахунки державного "Ощадбанку", можуть щомісяця отримувати грошові бонуси.

Естонія банкрут банки угода інвестиції
Олексій Даниленко - Редактор
Автор:
Олексій Даниленко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації