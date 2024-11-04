Денежная помощь — в двух городах доступны выплаты

Экстренная денежная помощь — где доступны 11 тыс. грн
Жители Одессы и Николаева могут зарегистрироваться на экстренную денежную помощь от религиозной миссии "Каритас-Спес Украина". Для этого нужно соответствовать определенным критериям.
Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook.
Кто имеет право на денежную помощь
Финансовую помощь от "Каритас-Спес Украина" могут получить только некоторые категории граждан:
- внутренне перемещенные лица, выехавшие с оккупированной территории/из мест, где велись или до сих пор продолжаются боевые действия (есть справка ВПЛ до 30 дней);
- граждане, которые до сих пор проживают в непосредственной близости от линии столкновения до 30 километров.
Также важным условием является то, что человек относится к уязвимым категориям граждан. В частности, не может обеспечить основные жизненные потребности — домохозяйства с доходом менее 6,32 тыс. грн на одного человека.
Гражданин должен принадлежать к одной из групп:
- в семье есть только один из родителей;
- многодетные или приемные семьи;
- есть беременные женщины;
- есть дети до трех лет;
- есть пожилые люди (от 55 лет);
- есть люди с инвалидностью (первая группа, несовершеннолетние дети с инвалидностью);
- группы этнических меньшинств
Как подать заявку и сумма помощи
Размер денежной помощи составляет около 11 тысяч гривен (на каждого члена домохозяйства, но не более четырех человек).
Зарегистрироваться можно в телеграм-боте или по следующим номерам телефонов:
- 067 654 10 26 — для Одессы;
- 067 108 34 06 — для Николаева.
Что еще стоит знать
Напомним, в начале ноября 2024 года жители Киевской области смогут получить финансовую помощь в рамках программы UNHCR Украина. Известны расписание выездов мобильных групп и условия предоставления выплат.
Также мы писали, что в Винницкой и Днепропетровской областях есть возможность получить финансовую поддержку для аренды жилья. Помощь, оказываемая Гуманитарным фондом для Украины (UHF), будет доступна сроком до шести месяцев.
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