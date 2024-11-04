Денежная помощь — в двух городах доступны выплаты

Украинские гривны. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Жители Одессы и Николаева могут зарегистрироваться на экстренную денежную помощь от религиозной миссии "Каритас-Спес Украина". Для этого нужно соответствовать определенным критериям.

Об этом говорится в сообщении организаторов в соцсети Facebook.

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Кто имеет право на денежную помощь

Финансовую помощь от "Каритас-Спес Украина" могут получить только некоторые категории граждан:

внутренне перемещенные лица, выехавшие с оккупированной территории/из мест, где велись или до сих пор продолжаются боевые действия (есть справка ВПЛ до 30 дней);

граждане, которые до сих пор проживают в непосредственной близости от линии столкновения до 30 километров.

Также важным условием является то, что человек относится к уязвимым категориям граждан. В частности, не может обеспечить основные жизненные потребности — домохозяйства с доходом менее 6,32 тыс. грн на одного человека.

Гражданин должен принадлежать к одной из групп:

в семье есть только один из родителей;

многодетные или приемные семьи;

есть беременные женщины;

есть дети до трех лет;

есть пожилые люди (от 55 лет);

есть люди с инвалидностью (первая группа, несовершеннолетние дети с инвалидностью);

группы этнических меньшинств

Как подать заявку и сумма помощи

Размер денежной помощи составляет около 11 тысяч гривен (на каждого члена домохозяйства, но не более четырех человек).

Зарегистрироваться можно в телеграм-боте или по следующим номерам телефонов:

067 654 10 26 — для Одессы;

067 108 34 06 — для Николаева.

Объявление. Источник: Каритас Спес

Что еще стоит знать

Напомним, в начале ноября 2024 года жители Киевской области смогут получить финансовую помощь в рамках программы UNHCR Украина. Известны расписание выездов мобильных групп и условия предоставления выплат.

Также мы писали, что в Винницкой и Днепропетровской областях есть возможность получить финансовую поддержку для аренды жилья. Помощь, оказываемая Гуманитарным фондом для Украины (UHF), будет доступна сроком до шести месяцев.