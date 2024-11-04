Грошова допомога — у двох містах доступні виплати

Екстрена грошова допомога — де доступні 11 тис. грн
Жителі Одеси та Миколаєва можуть зареєструватися на екстрену грошову допомогу від релігійної місії "Карітас-Спес Україна". Для цього потрібно відповідати певним критеріям.
Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook.
Хто має право на грошову допомогу
Фінансову допомогу від "Карітас-Спес Україна" можуть отримати тільки деякі категорії громадян:
- внутрішньо переміщені особи, які виїхали з окупованої території/з місць, де велись чи досі тривають бойові дії (є довідка ВПО до 30 днів);
- громадяни, які досі проживають в безпосередній близькості до лінії зіткнення до 30 кілометрів.
Також важливою умовою є те, що людина належить до вразливих категорій громадян. Зокрема, не може забезпечити основні життєві потреби — домогосподарства з доходом менш ніж 6,32 тис. грн на одну особу.
Громадянин має належати до однієї з груп:
- у родині є тільки один з батьків;
- багатодітні чи прийомні сім'ї;
- є вагітні жінки;
- є діти до трьох років;
- є літні люди (від 55 років);
- є люди з інвалідністю (перша група, неповнолітні діти з інвалідністю);
- групи етнічних меншин.
Як подати заявку та сума допомоги
Розмір грошової допомоги становить близько 11 тисяч гривень (на кожного члена домогосподарства, проте не більше чотирьох осіб).
Зареєструватися можна у телеграм-боті чи за такими номерами телефонів:
- 067 654 10 26 — для Одеси;
- 067 108 34 06 — для Миколаєва.
Що ще варто знати
Нагадаємо, на початку листопада 2024 року жителі Київської області зможуть отримати фінансову допомогу в рамках програми UNHCR Україна. Відомі розклад виїздів мобільних груп та умови надання виплат.
Також ми писали, що у Вінницькій та Дніпропетровській областях мають можливість отримати фінансову підтримку для оренди житла. Допомога, яка надається Гуманітарним фондом для України (UHF), буде доступна на строк до шести місяців.
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