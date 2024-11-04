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Екстрена грошова допомога — де доступні 11 тис. грн

4 листопада 2024 08:00
Ксенія Симонова - Редактор
Грошова допомога — у двох містах доступні виплати
Українські гривні. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ксенія Симонова - Редактор

Жителі Одеси та Миколаєва можуть зареєструватися на екстрену грошову допомогу від релігійної місії "Карітас-Спес Україна". Для цього потрібно відповідати певним критеріям.

Про це йдеться у повідомленні організаторів у соцмережі Facebook.

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Хто має право на грошову допомогу

Фінансову допомогу від "Карітас-Спес Україна" можуть отримати тільки деякі категорії громадян:

  • внутрішньо переміщені особи, які виїхали з окупованої території/з місць, де велись чи досі тривають бойові дії (є довідка ВПО до 30 днів);
  • громадяни, які досі проживають в безпосередній близькості до лінії зіткнення до 30 кілометрів.

Також важливою умовою є те, що людина належить до вразливих категорій громадян. Зокрема, не може забезпечити основні життєві потреби — домогосподарства з доходом менш ніж 6,32 тис. грн на одну особу.

Громадянин має належати до однієї з груп:

  • у родині є тільки один з батьків;
  • багатодітні чи прийомні сім'ї;
  • є вагітні жінки;
  • є діти до трьох років;
  • є літні люди (від 55 років);
  • є люди з інвалідністю (перша група, неповнолітні діти з інвалідністю);
  • групи етнічних меншин.

Як подати заявку та сума допомоги

Розмір грошової допомоги становить близько 11 тисяч гривень (на кожного члена домогосподарства, проте не більше чотирьох осіб).

Зареєструватися можна у телеграм-боті чи за такими номерами телефонів:

  • 067 654 10 26 — для Одеси;
  • 067 108 34 06 — для Миколаєва.

 

грошова допомога
Оголошення. Джерело: Карітас Спес

Що ще варто знати

Нагадаємо, на початку листопада 2024 року жителі Київської області зможуть отримати фінансову допомогу в рамках програми UNHCR Україна. Відомі розклад виїздів мобільних груп та умови надання виплат.

Також ми писали, що у Вінницькій та Дніпропетровській областях мають можливість отримати фінансову підтримку для оренди житла. Допомога, яка надається Гуманітарним фондом для України (UHF), буде доступна на строк до шести місяців.

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