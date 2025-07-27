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Главная Финансы Экспорт "черного" зерна — сколько денег потеряло государство

Экспорт "черного" зерна — сколько денег потеряло государство

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 13:35
Украина потеряла 8 млрд грн налогов — как так произошло
Сбор урожая. Фото: УНИАН

Украина в 2024 году недополучила почти 8 миллиардов гривен налогов из-за нелегального экспорта агропродукции. Так, крупные аграрные компании вынуждены снижать цену, чтобы конкурировать с нелегальными агрофирмами.

Об этом заявил Председатель финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев в интервью Новини.LIVE.

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Как происходит экспорт "черного" зерна

По словам Даниила Гетманцева, международные компании и украинские агрохолдинги устанавливают определенную цену на зерно с учетом налогов. Однако эти компании теряют рентабельность из-за мошенников, которые продают продукцию по сниженной цене.

"Компании могут вообще работать в минус в определенные месяцы. Это абсолютно негативно влияет на весь аграрный сектор. В прошлом году мы потеряли около 8 млрд гривен только налогами на "черном" зерне", — рассказал Гетманцев.

Государство ввело механизм экспортного обеспечения, согласно которому экспортировать продукцию может только плательщик налога на добавленную стоимость (НДС) и при условии, что он может доказать всю цепь поставки этого зерна с НДС. И если есть где-то вкрапления этого "черного" зерна, тогда его блокируют и не дают вывозить за границу. Благодаря этому:

  • значительно снизился экспорт "черного" зерна;
  • цены на агрорынке выровнялись;

"Потери все еще есть, в этом году мы видим, что теряем 3 млрд гривен за счет нашей нереформированной таможни. Вывозится товар с пересортом: декларируется один товар, который не подпадает под эти механизмы, а на самом деле там зерно. Но они (потери - ред), значительно меньше", — подчеркнул Гетманцев.

По словам Гетманцева, недавно на румынской таможне остановили 32 вагона с соей, как контрабандный товар.

Ранее стало известно, что урожай зерна в Украине будет наименьшим за последние 10 лет. Известно, повлияет ли это на цены. Узнавайте также, сколько денег нужно потратить для того, чтобы экспортировать агропродукцию из Украины в ЕС.

налоги Даниил Гетманцев зерно экспорт зерна зерновые
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
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