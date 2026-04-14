Главная Финансы Эксперт объяснил, почему в Украине бизнес сокращает рабочие места

Дата публикации 14 апреля 2026 17:47
Длигач рассказал о финансовой ситуации в бизнесе, и что может сделать государство
Торговля и деньги. Фото: Новини.LIVE, УНИАН. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине сложилась почти катастрофическая ситуация с бизнес-активностью. Так, бизнес сокращает обороты, а финансирование обеспечено в среднем на 2,5 месяца деятельности. Такая ситуация возникла , в том числе из-за недоверия к государству.

Об этом сказал в эфире Вечер.LIVE экономист Андрей Длигач.

Ситуация с украинским бизнесом в 2026 году

По словам Андрея Длигача, 62% вакансий пока не заполнены, а уровень загрузки производственных мощностей упал с 64% в 2025 году до 52% в 2026-м.

"Это ведет к сокращению активности и, соответственно, сокращаются налоговые поступления", — рассказал экономист.

Исправить ситуацию еще можно, если государство вернется к принципиально важному вопросу сокращения налогов на труд.

"Нам нужно легализовать работу и микродоходы людей, запустить экономическую активность украинцев. Это единственный способ деценизации зарплат", — сказал Длигач.

Как государство может поддержать бизнес

Как отметил эксперт, сейчас для бизнеса крайне важно:

  • предоставить доступ к финансовому ресурсу, чтобы пополнить оборотные средства и проинвестировать необходимые проекты модернизации;
  • сохранить доступ к человеческому капиталу — до сих пор не запущена идея экономического бронирования (критического персонала).

"Это уже не просто насущная проблема — мы физически видим, как бизнес сокращает рабочие места и активность, потому что не может найти людей", — подчеркнул эксперт.

Он также добавил, что в стране нужно поднимать производительность труда.

"А это означает, в том числе, государственные инвестиции в ментальное и физическое здоровье, в помощь бизнесу менять бизнес-модель, оцифровываться и инвестировать, модернизировать производство, выходить на экспорт", — подчеркнул Андрей Длигач.

При этом он отметил, что бизнес-климат ухудшается и из-за недоверия бизнеса к государству, ведь никто не понимает, существует ли какой-то план действий.

Как сообщали Новини.LIVE в Украине, чтобы сократить административную нагрузку на бизнес, запустили пилотный проект єЧек. Он интегрирует электронные чеки за покупки и услуги в мобильные приложения банков. Ожидается, что бизнес ежегодно сможет экономить миллионы гривен, ведь напечатать хотя бы один чек стоит 7 копеек.

Еще Новини.LIVE рассказывали, что за неправильно указанный в декларации доход можно получить штраф. Но у предпринимателей есть возможность уменьшить финансовую нагрузку. Для этого им нужно самим найти и исправить ошибку.

бизнес Украинский бизнес прямой эфир Новини.LIVE
Виталий Чайка - Редактор экономических новостей
Виталий Чайка
