Україна
В Украине запускают "єЧек" — что нужно знать продавцам и покупателям

20 февраля 2026
В Украине стартует национальный сервис "єЧек" — что изменится для бизнеса и покупателей
В Украине запускают єЧек. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Коллаж: Новини.LIVE

В Украине стартует пилот государственного проекта єЧек. Инициатива является частью курса государства на цифровизацию услуг и сокращение административной нагрузки на бизнес. Бумажные чеки отменять пока не будут.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на Правительственный портал.

Что такое єЧек и где он доступен

єЧек — это чек, который появляется в банковском приложении покупателя после оплаты товара карточкой. Документ содержит описание покупки и ссылку на фискальный чек в системе ГНС.

Пилотный проект уже стартует в четырех банках:

  • ПриватБанк;
  • ПУМБ;
  • VST bank;
  • monobank.

Также к инициативе присоединились ведущие торговые сети и АЗС — Аврора, Фора, Auchan, Укрнафта.

Как будет работать программа

После расчета картой — как в физических магазинах, так и во время онлайн-покупок — электронный чек автоматически будет поступать в банковское приложение клиента. Документ будет храниться в цифровом виде и оставаться доступным в любой момент для оформления возврата, обмена товара или обращения за гарантийным сервисом.

В период пилотного проекта покупателям будут предлагать сразу два формата подтверждения оплаты — электронный и бумажный.

Отмечается, что єЧек имеет такую же юридическую силу, как бумажный. Разница лишь в том, что он хранится в цифровом формате и всегда доступен для возврата или гарантии.

В правительстве ожидают, что проект позволит значительно упростить работу предпринимателей, в частности позволит быстрее обслуживать клиентов и повысит доверие со стороны покупателей.

"Это поможет бизнесу сэкономить миллионы гривен ежегодно. Ведь на печать одного чека уходит 7 копеек. Только за прошлый год, по данным ГНС, украинские предприниматели сформировали более 9 млрд чеков. Кроме того, это поможет окружающей среде. Термобумага, на которой печатают чеки, обычно содержит бисфенолы, которые не подлежат переработке", — отметила премьер-министр Юлия Свириденко.

Правительство призывает бизнес активно участвовать в тестировании и постепенно переходить на более современную, удобную и эффективную систему работы.

Кабинет министров ФЛП магазины бизнес чеки
Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
