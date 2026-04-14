Експерт пояснив, чому в Україні бізнес скорочує робочі місця

Експерт пояснив, чому в Україні бізнес скорочує робочі місця

Дата публікації: 14 квітня 2026 17:47
Длігач розповів про фінансову ситуацію в бізнесі, і що може зробити держава
Торгівля й гроші. Фото: Новини.LIVE, УНІАН. Колаж: Новини.LIVE

В Україні складається майже катастрофічна ситуація з бізнес-активністю. Так, бізнес скорочує обороти, а фінансування забезпечене у середньому на 2,5 місяці діяльності. Така ситуація склалася, у тому числі через недовіру до держави.

Про це сказав в етері Вечір.LIVE економіст Андрій Длігач.

Ситуація з українським бізнесом у 2026 році

За словами Андрія Длігача, 62% вакансій наразі не заповнені, а рівень завантаження виробничих потужностей впав із 64% у 2025 році до 52% у 2026-му. 

"Це веде до скорочення активності і, відповідно, скорочуються податкові надходження", — розповів економіст.

Виправити ситуацію ще можна, якщо держава повернеться  до принципово важливого питання скорочення податків на працю.

"Нам потрібно легалізувати роботу й мікродоходи людей, запустити економічну активність українців. Це єдиний спосіб деценізації зарплат", — сказав Длігач. 

Як держава може підтримати бізнес

Як зауважив експерт, зараз для бізнесу вкрай важливо:

  • надати доступ до фінансового ресурсу, щоб поповнити обігові кошти й проінвестувати необхідні проєкти модернізації; 
  • зберегти доступ до людського капіталу — досі не запущена ідея економічного бронювання (критичного персоналу).

"Це вже не просто нагальна проблема — ми фізично бачимо, як бізнес скорочує робочі місця та активність, бо не може знайти людей", — підкреслив експерт. 

Він також додав, що в країні потрібно підіймати продуктивність праці.

"А це означає, у тому числі, державні інвестиції у ментальне й фізичне здоров’я, в допомогу бізнесу змінювати бізнес-модель, оцифровуватися й інвестувати, модернізувати виробництво, виходити на експорт", — підкреслив Андрій Длігач. 

При цьому він зауважив, що бізнес-клімат погіршується й через недовіру бізнесу до держави, адже ніхто не розуміє, чи існує якийсь план дій. 

Як повідомляли Новини.LIVE в Україні, щоб скоротити адміністративне навантаження на бізнес, запустили пілотний проєкт єЧек. Він інтегрує електронні чеки за покупки та послуги у мобільні застосунки банків. Очікується, що бізнес щороку зможе заощаджувати мільйони гривень, адже надрукувати хоча б один чек коштує 7 копійок.

Ще Новини.LIVE розповідали, що за неправильно вказаний  у декларації дохід можна отримати штраф. Та в підприємців є змога зменшити фінансове навантаження. Для цього їм потрібно самим знайти та виправити помилку. 

Віталій Чайка - Редактор економічних новин
Віталій Чайка
