Субсидия на аренду жилья для ВПЛ — как двум семьям оформить денежную поддержку в 2025 году

Человек держит деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

Часто украинцы, которым не хватает средств для самостоятельного съема жилья, арендуют квартиру совместно с друзьями или знакомыми. Так делают, например, студенты, чтобы сэкономить деньги. С началом полномасштабной войны против России украинское правительство ввело субсидию на аренду жилья для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), которым трудно найти доступное жилье из-за высоких цен.

Тем временем в Министерстве социальной политики объяснили, предоставит ли государство субсидию на аренду жилья, если одну квартиру или дом совместно снимают разные семьи ВПЛ.

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В ведомстве рассказали, что разные люди или семьи, которые решили совместно снимать жилье (то есть по собственному желанию объединились в одно домохозяйство), могут подать заявление на субсидию на аренду жилья. Все что для этого нужно — договориться, кто из них поставит подпись в договоре о найме жилья.

"Соответственно, на счет этого человека Пенсионный фонд перечислит субсидию на аренду всего жилья", — говорится в сообщении.

Что еще стоит знать

ВПЛ в 2025 году могут получить денежную поддержку даже на аренду комнаты. Для этого при оформлении заявления на субсидию им нужно указать фактический метраж жилья.

"Пенсионный фонд сможет рассчитать субсидию именно на комнату или часть помещения, которое снимаете", — рассказывали в Министерстве социальной политики.

Напомним, пенсионерам из числа ВПЛ разрешили получать пенсионные выплаты в любом украинском банке. Ранее пенсию переселенцам перечисляли только через государственный Ощадбанк.

Также мы рассказывали, что ООН сократила поддержку для украинцев, пострадавших во время полномасштабной войны с РФ. Все из-за того, что новая администрация президента США Дональда Трампа решила уменьшить финансирование соответствующих программ.