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Две пенсии сразу — кто из украинцев получит в 2025 году

26 января 2025 06:10
Ксения Симонова - Редактор
Пенсии в Украине — какие категории граждан получат право на две выплаты
Мужчина и женщина пенсионного возраста. Фото: Freepik
Ксения Симонова - Редактор

Некоторые граждане имеют право на оформление двух пенсионных выплат сразу. Также в отдельных случаях есть возможность получать пенсию и дополнительно немалую доплату к ней.

Это предусмотрено законом 1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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По законодательству, все украинцы могут претендовать только на одну пенсионную выплату. Однако исключение предусмотрено для нескольких категорий лиц.

Так, правом на оформление двух пенсий могут воспользоваться:

  • лица, имеющие инвалидность;
  • граждане, которые содержат другое лицо с инвалидностью.

В частности, пенсию по инвалидности назначают в случае наступления инвалидности, повлекшей полную или частичную потерю трудоспособности вследствие общего заболевания при наличии стажа, предусмотренного ст. 32 закона.

То есть речь идет о предоставлении к пенсии социальной помощи или начислении пенсии по инвалидности и надбавки к ней. Доплату назначают, если лицо с инвалидностью ухаживает за ребенком, который тоже имеет инвалидность, взрослое лицо с инвалидностью с детства первой группы или одинокое лицо, имеющее такой статус любой группы.

Также могут получить две пенсии некоторые граждане после смерти кормильца. Так, лица с инвалидностью с детства и несовершеннолетние дети имеют право на одновременное получение выплаты по потере кормильца и государственной соцпомощи.

Как получить вторую доплату и какие необходимы документы

Размер такой помощи может составлять от 1,28 тыс. до 6,39 тыс. гривен, в зависимости от группы и подгруппы лица.

За назначением доплаты надо обращаться в ближайшее отделение ПФУ. Там необходимо предоставить, кроме заявления, пакет документов:

  • копию свидетельства о рождении гражданина за которым установлен уход;
  • копию документов отца/матери, копию справки о смерти, справки о лишении родительских прав;
  • медсправку о собственной инвалидности, если оформляется выплата на себя.

Напомним, в Украине правительство планирует осуществить индексацию пенсий весной текущего года на 10%. Однако на самом деле повышение окажется для большинства мизерным.

Также мы писали, что в этом году не будут пересматривать размер минимальных и максимальных пенсий. Так власти объяснили отсутствие достаточного количества денег в государственном бюджете.

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