Выдача наличных по доверенности в Ощадбанке — какие проблема возникла у одного из клиентов

Государственный Ощадбанк является одним из самых популярных банков страны. Несмотря на это, у клиентов могут возникнуть проблемы со снятием наличных по доверенности в этом банке.

Об этом говорится в одном из сообщений на портале Минфин в разделе, где можно оставлять отзывы о работе финансовых учреждений.

Что произошло

По словам украинки, она занимается предпринимательской деятельностью (имеет зарегистрированный ФЛП), поэтому у нее есть счета в нескольких банках, в том числе и в Ощадбанке. Женщина сделала нотариальную доверенность, по которой ее матери разрешалось управлять ее счетом.

"Но в Харькове говорят, что так нельзя. С какой стати — они не знают. Просто так их банк решил, хотя горячая линия говорит, что можно", — говорится в сообщении.

Женщина отмечает, что в других банках деньги с ее счета снимали другие люди, которые получили от нее нотариальную доверенность. Проблемы возникают только с Ощадбанком.

"Это уже считается нарушением прав человека", — подчеркнула она.

Что говорят в банке

Ощадбанк не отреагировал на жалобу женщины, которую она опубликовала на портале Минфин. Однако на горячей линии финучреждения журналисту Новини.LIVE подтвердили, что при наличии нотариальной доверенности банк должен выдавать наличные, если это нужно.

"Обо всех нюансах, которые должны быть прописаны в доверенности, должен сказать нотариус. Также доверенность можно скачать на сайте Ощадбанка, отнести ее нотариусу и все оформить", — рассказали в банке.

При этом представитель банка отказался комментировать ситуацию, которая возникла в одном из харьковских отделений Ощадбанка отметив, что ему об этом ничего неизвестно.

